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Совет Федерации собирается пригласить на заседание Марка Цукерберга

Основатель Facebook Марк Цукерберг

Совет Федерации России собирается пригласить на одно из своих заседаний основателя Facebook Марка Цукерберга. Сенаторы планируют, что бизнесмен выступит в рамках "часа эксперта", сообщает агентство РИА Новости.

В Совете Федерации хотят обсудить с Цукербергом развитие "цифровизации в России".

В этом году Цукерберг уже выступал в Сенате и Палате представителей Конгресса США, а также Европейском парламенте. Предприниматель рассказал об ошибках его компании в сфере безопасности данных пользователей и рассказал, как команда Facebook работает над исправлением ситуации.

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