Совет Федерации собирается пригласить на заседание Марка Цукерберга

Совет Федерации России собирается пригласить на одно из своих заседаний основателя Facebook Марка Цукерберга. Сенаторы планируют, что бизнесмен выступит в рамках "часа эксперта", сообщает агентство РИА Новости.

В Совете Федерации хотят обсудить с Цукербергом развитие "цифровизации в России".

В этом году Цукерберг уже выступал в Сенате и Палате представителей Конгресса США, а также Европейском парламенте. Предприниматель рассказал об ошибках его компании в сфере безопасности данных пользователей и рассказал, как команда Facebook работает над исправлением ситуации.