Владелец Facebook Марк Цукерберг выступил в Европарламенте

Во вторник глава Фейсбука Марк Цукерберг выступил в Европарламенте. Встреча с депутатами была посвящена утечке персональных данных пользователей через фирму Cambridge Analytica – изучая предпочтения избирателей, эта компания использовала их в ходе предвыборной борьбы 2016 года в США.

Цукерберга спрашивали о монополии Фейсбука на рынке социальных сетей, о совместимости американского и европейского законодательств в области охраны персональных данных, о свободе выражения мнений, об ответственности владельца соцсети за злоупотребления оодних пользователей в пользу других.

Ранее в этом году Цукерберг уже выступал на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Как и в своем выступлении перед законодателями США Цукерберг, выступая перед европейскими парламентариями, признал ошибки его компании в сфере безопасности данных пользователей и рассказал, как его команда работает над исправлением ситуации.

Во вторник, на фоне этого выступления в Европарламенте, наблюдалось незначительное падение на рынках акций компании «Фейсбук».