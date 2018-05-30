Компания "Саратовские авиалинии" прекратила свою работу. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был аннулирован 30 мая Росавиацией. Работы может лишиться почти тысяча человек персонала, а Саратовская область потеряет 300 миллионов рублей налогов, сообщает корреспондент Радио Свобода Анна Мухина.

Среди причин из-за которых было аннулирован сертификат авиакомпании, называют превышение максимальной продолжительности полётной смены экипажа в течение суток и допуск пилотов к полётам без медосмотра. Также сообщается о том, что единственный в области аэропорт переходит на "регламентный режим работы".

11 февраля с​амолёт Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший по маршруту Москва-Орск, разбился Раменском районе Подмосковья. В катастрофе погиб 71 человек - все пассажиры и члены экипажа. Расследование катастрофы до сих пор не завершено.

По результатам проверки Росавиация ограничила авиаперевозчику сертификат эксплуатанта сначала до 27 апреля, потом до 30 мая. Глава ведомства Александр Нерадько обвинял руководство компании в полной безответственности и рекомендовал им самостоятельно уйти с рынка авиаперевозок.