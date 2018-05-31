Этика или жизнь? Споры о праве на инсценировку убийства Бабченко

Похоже, на этой неделе ни одна тема уже не сможет конкурировать с историей убийства и воскрешения Аркадия Бабченко.

Его успели оплакать (читать здесь и здесь), потом порадоваться тому, что он жив. Теперь публика переходит к обсуждению операции СБУ.

Многим она очень нравится.

Антон Громов:

Тот самый случай, когда реальная жизнь намного интереснее и остросюжетнее фантазий американских телевизионных сценаристов политических триллеров.

Даниэль Клугер:

А зато теперь СБУ может организовать "ООО Веселый покойник" и принимать заказы на инсценировку убийств. Если кто захочет еще при жизни узнать, что о нем думают знакомые и незнакомые, за умеренную плату смогут это узнать и весело посмеяться на собственных похоронах.

Илья Пономарёв:

А вы говорите, украинские спецслужбы работать не умеют!

ПОЗДРАВЛЯЮ!!!

Александр Володарский:

В ситуации с Бабченко СБУ сработали именно так как им и надо работать.

Да, следует признать, что там есть люди, умеющие не только вымогательство и коллаборационизм. В данной ситуации ошибиться приятно.

Впрочем, это не отменяет ни претензий высказанных по другим поводам, ни необходимости люстрации.

Андрей Калих:

В этом спектакле СБУ невольно поучаствовали все, включая МИД РФ и Следком. Возмущение перемешано с восхищением. Вся их хваленая школа КГБ с богатыми традициями идет коту под хвост.

Нет, чудесная операция. Все живы, все довольны и, кто надо, получил по заслугам.

Мария Снеговая:

Какая разная реакция в США и в России! Все американцы в ленте в ужасе от этой инсценировки смерти, а россияне в основном - за, по логике: любые средства против дьявола хороши.

На самом деле, всё не совсем так. У многих россиян тоже претензии к этой спецоперации, и это не зависит напрямую от политических взглядов.

Антон Шеховцов:

Рад, что Аркадий Бабченко оказался жив и что СБУ удалось предотвратить его убийство. Вместе с тем передаю СБУ пламенный привет и интересуюсь - осознают ли они какой бездонный колодец для практики отрицания теперь появился у противника в связи с инсценировкой убийства Бабченко?

Леонид Рагозин:

Это отлично, что Бабченко жив. Если какие-то реальные злодеи были пойманы, ещё лучше. Только вся это инсценировка нанесла такой удар по общественному доверию и готовности массы людей сопереживать, когда происходят страшные трагедии, что я боюсь представить последствия. Заоблачный цинизм заигравшихся в шпионов вечных подростков. Тут дискредитированы все - Украина, российские либералы, журналисты. Только Кремлю отлично. Тактическая победа, проигранная война.

Вадим Новиков:

Возможный оперативный выигрыш от такого фейка едва ли окупает попутный ущерб, но спецслужбистам вряд ли есть дело до попутного ущерба.

Александр Шмелёв:

Отдельно во всей этой инсценировке впечатляет пародия на убийство Немцова с тремя выстрелами в спину. Постмодернизм во всей красе :(Будь это в России, точно говорил бы про почерк Суркова и ко.

_______

(Ненавижу позу ментора-моралиста и вообще хотел покинуть фейсбук в знак протеста против того, что он лишил меня возможности читать годами подбиравшуюся ленту, но в данном случае удержаться не могу. Лучших чувств у людей не так много, чтобы разбрасываться ими впустую, и в какой-то момент наступает эффект описанный Л.Толстым в истории про мальчика, просто так кричавшего "Волки, волки". Не знаю, кто именно разрабатывал детали этой спецоперации, но они сослужили всем нам очень дурную службу. Ясная и понятная картина "мир правды и доверия vs мир фейков, постмодернизма и спецопераций" теперь оказывается размытой. "Ничему верить нельзя", "а, может, всё это не так?" и т.д.)

Елизавета Осетинская:

За прошедшие сутки общественности, то критиковавшей, то оплакивавшей Бабченко, пришлось «переобуваться» дважды. То, что журналист жив, — по-настоящему хорошая новость. Но превращение трагедии в фарс никак не отменяет двух вещей. Во-первых, понятной легкости, с которой после четырех лет войны в Донбассе и гибели десятков тысяч людей мы верим в убийство из-за постов в Facebook. А во-вторых, готовности властей и в Киеве и в Москве использовать и трагедию, и фарс в собственных пропагандистских целях.

Алексей Лапшин:

Неужели не чувствуете всей пошлости и аморальности спецоперации "смерть и воскрешениеБабченко"? Я понимаю первую радость близких и поклонников, но всё же предлагаю остыть. Подобное введение в заблуждение общественного мнения, да ещё и в международном масштабе, спекуляция на чувствах людей - недопустимы. В действительности перед нами не "блестящая операция" украинских спецслужб, а очень грубая, топорная работа. В таких случаях заказчик должен быть полностью разоблачён неопровержимыми доказательствами уже в ходе самой пресс-конференции. Необходимо было предоставить видео и аудиозаписи, назвать имена, пароли , явки. Тогда бы было ещё возможно говорить об оправданности всего произошедшего. Но ничего этого мы не увидели и не услышали. Прозвучало лишь, что заказчики - российские спецслужбы. Ну и что? А в Москве, как обычно, скажут, что всё это русофобская провокация. Не в первый раз. Если же СБУ затеяла долгосрочную операцию, то Бабченко должен был надолго исчезнуть в глубоком подполье, а не воскресать на следующий день. По факту мы теперь имеем только крайне сомнительный пиар украинских силовиков, в котором Бабченко поучаствовал. Такие вещи просто так не проходят. Право называть себя "свободным журналистом" он утратил.

Сергей Ерженков:

Что жив - это хорошая новость. Все журналистское сообщество , в том числе те, кто разошлись с Аркадием в оценке происходящего, сдали этот жуткий экзамен - "правильно скорбели", зимней вишни с контактным зоопарком замечено не было. А теперь плохая новость. Прежде всего для самого Аркадия. СБУ - организация, доверять которой нет никаких оснований, там работают приблизительно те же люди, что и у нас в ФСБ. У них на уровне рефлекса это срабатывает - создать угрозу, а потом ее предотвратить. Вспомните, сколько за последние четыре года мы наблюдали этих "блестящих" спецопреаций СБУ по предотвращению российской угрозы, над которыми смеялись все журналисты. Раскрывать все подробности плана Аркадию, разумеется, не стали, использовали вслепую. И он действительно мог подумать, что над его блестящей и ровной, как бильярдный шар, головой занесли кий. Только представьте - на тебя выходят серьезные люди и говорят о готовящемся убийстве. Пути отступления назад ты себе отрезал. Какие основания им не верить? А если и правда убьют? С этого момента ты уже сам себе не принадлежишь, ты инструмент, игрушка в руках спецслужб. Вот так человек, последовательно сжигая за собой мосты, лишает себя свободы выбора. Спасаясь от одних спецслужб, становится мишенью других.

Даниил Коцюбинский:

Украина в роли унтер-офицерской вдовы

То, что человек жив, а не погиб, разумеется, хорошо.

Но вот то, что Украина, судя по всему, так увлеклась постколониальным боданием с Москвой, что, сама того не заметив, стала превращаться в "Малую Россию" с точно таким же кагебешно-державным сдвигом по фазе, как и у "старшего брата", а вовсе не в Европу, как собиралась было на двух Майданах подряд, - вот это не скажу, чтобы было очень здорово. Скорее это очень скверно.

Одним словом, когда бог хочет наказать, он, как известно,отнимает разум. Судя по всему, украинские власти чем-то в самом деле прогневили господа. Ибо большего идиотизма, чем тот, который они учинили (явно рассчитывая на этой интермедии "хайпануть по полной"), просто не выдумать. Ни в сладком, ни в страшном сне.

Я конечно, до конца не могу поверить в то, что это всё - правда, а не розыгрыш кремлёвских пранкеров и хакеров.

Но, судя по всему, поверить придётся.

В общем, Украина сама себя прилюдно высекла на радость "клятым москалям".

С чем ёё, как говорится, и поздравляю.

Олена Солодовникова:

Своим поступком - участием в клоунской инсценировке - Бабченко дискредитировал память обо всех погибших коллегах и тех, кто ещё прольет кровь. Подло. Я думаю, он осознает, что стал фигурой в игре под названием - разряди накал в обществе. Он сотрудничал со спецслужбами осознанно исключительно ради шоу. Давай, до свидания.

Для чего это все реально делается? Чтобы нивелировать доверие ко всем. Сенцов сидит? Ну и что вы же не помните Савченко? Убили очередного журналиста? Правда, так а Бабченко, забыли что ли? Это все игра! Нас уже не будет способно тронуть ничто. Даже настоящая смерть. Будьте готовы, процесс пошел.

АПД. ОБСЕ, "Репортёры без границ", глава МИД Бельгии раскритиковали инсценировку убийства Бабченко. Глава МИД Литвы, а также ряд влиятельных зарубежных телеканалов высказали недоумение по этому поводу. Думается, что это только начало.

Игорь Яковенко:

Бабченко жив, и это главное. Но остаются вопросы, на которые было бы неплохо получить ответы. Разумеется, не от Бабченко, к которому нет и не может быть никаких вопросов, кроме поздравлений, а от СБУ.

Вопрос первый: насколько безальтернативным был именно такой способ спасения жизни Бабченко и обезвреживания убийц.

Вопрос второй: насколько неопровержимыми являются доказательства того, что убийство Бабченко планировалось в Москве, а также, что той же группой планировалось еще 30 убийств. Скажу сразу, что эти 30 запланированных убийств выглядят очень похоже на те бесконечные раскрытые теракты, за которые получают звезды героев российские генералы спецслужб.

Поясню, почему мне представляется это важным. В эфире «Свободы» у Михаила Соколова, когда мы обсуждали этот вопрос, к разговору подключился депутат Верховной Рады Антон Геращенко, который в ответ на мои сомнения (точнее, не сомнения, а вопрос) в безальтернативности именно такой меры, произнес ключевую фразу: «цель оправдывает средства». Универсальность этой формулы у меня вызывает большие сомнения.

Если речь идет о спасении жизни человека, то цена не является чрезмерной. Крайне сомнительно, что для спасения Бабченко нужно было устраивать инсценировку его гибели и вводить в заблуждение всю планету, причиняя миллионам людей боль, вызывая сотни тысяч больших и малых некрологов, не говоря уже о заявлениях глав государств и правительств, в том числе и премьер-министра Украины, которые теперь, когда общественности предъявлен живой и здоровый Бабченко, выглядят не вполне адекватно. Было бы неплохо, чтобы СБУ предъявила увесистые доказательства, что простого обезвреживания убийцы и закрепления за Аркадием государственной охраны было недостаточно для спасения жизни журналиста.

Такие игры с мировым общественным мнением не проходят бесследно. Учитывая повадки обитателей Кремля, можно с уверенностью сказать, что Бабченко не последняя и не единственная мишень. И когда очередная трагедия случится (а это, увы, весьма вероятно), то реакция мирового сообщества вполне может быть намного более сдержанной, как в той истории про мальчика, который все время кричал «волки-волки».

Возвращаясь к тезису иезуитов и Антона Геращенко «цель оправдывает средства», приходится признать, что, например, такое средство, как водородная бомба не всех устроит как адекватный метод борьбы с террористами, хотя и выглядит вполне эффективно. Та игра с мировым общественным мнением, которую устроила СБУ, выглядит как взрыв этической водородной бомбы. Или, как образно заметил Станислав Кучер, мы все оказались в цирке, под куполом которого разорвался мешок с дерьмом, и в белом не остался никто.

Александр Тимофеевский:

Про историю с убийством, оплакиванием и воскресением Бабченко уже пишут, что это обычная инсценировка, позволяющая назвать заказчика. Не очень понимаю, как этот заказчик может быть доказательно обнаружен, ведь на любой уй с винтом найдутся свои закоулки: тут слово против слова, ваша дама бита. Кто сказал, что это наемник кровавого режима, это артист незалежного драмтеатра. Я сейчас не про то, что было на самом деле, а про то, что нет никакого "на самом деле", оно утонуло. В прекрасном некрологе про Бабченко Сапрыкин говорит, что сейчас "эпоха постправды, в которой истины как бы не существует или до нее невозможно докопаться". Увы, так. К тому же Бабченко не частное лицо, убийство которого можно беспроблемно имитировать, хотя и тут есть свои ручейки и пригорки: у убитого жена, у убитого мать, у убитого шесть приемных детей; рассказать им заранее правду - значит, поставить под удар операцию, не рассказывать правды - значит нанести удар по жене, по матери, по детям. Но Бабченко, повторяю, не частное лицо, и ложная его гибель имела огромный публичный резонанс, миллионы людей вздрогнули, пришли в ужас, разрыдались, не находили себе места, кинулись делиться своим горем с близкими, испытали катарсис и лучшие чувства. И что теперь выяснилось? - что горе их фейк, и ужас фейк, и оплакивание, и сама смерть фейк. Все давно знали, что фейк отныне царствует в политике, безраздельно владеет пропагандой, но личное горе, но смерть героя, но оплакивание, но катарсис, но лучшие чувства, над ними фейк не властен. Уй, - сказал Бабченко, еще как властен, и опустил своих плакальщиков мордой прямо в унитаз. Зачем? - спрашивается. Чтобы выйти на заказчиков? Не знаю, чего здесь больше, глупости или жестокости. Узнав про убийство Александра Второго, Салтыков-Щедрин назвал его "актом преступного идиотизма". Великое это определение верно у нас на все времена и для всех областей бывшей Российской империи.

Марина Ахмедова:

Инсценировка нанесла серьезный удар по журналистике. Чего уж там, она практически прикончила ее. Сотни СМИ вышли с новостью о смерти Аркадия Бабченко. Выходит, издания не проверили информацию по источникам, а просто закружились в водовороте фейка, взяв за основу первый пост, в котором была написана неправда. Если журналистика не проверяет информацию по источникам, то смерть ей. Если источники ей лгут и подсовывают ложь, то все равно смерть ей. Что журналистика без достоверных источников? Ничто. Сейчас, понятно, что источники, подтвердившие смерть Бабченко, с этих пор и навсегда официально не заслуживают ни малейшего доверия. Но через это мы приходим к тому, что и журналистика не заслуживает доверия. А дальше будет так - верю только в то, чему стал свидетелем сам.

Юрий Васильев:

Марина поставила верный вопрос. Не в исходном тезисе — "инсценировка похоронила журналистику". А в финальной мысли — полностью этот тезис отрицающей: "верить только в то, что увидел сам". Все новостники мира могут подорваться на одной и той же мине; несчастный случай на производстве, никто из коллег не виноват. А вот все репортажники одновременно — никогда. Другой модус, другой шаг, другой способ осмысления. Но и то, и это, и многое другое — журналистика. Где зафейлили одни, там обязательно исправят другие, и наоборот. Так что — ещё поживём, поживём.

Ирина Лагунина:

Пришла домой, выдохнула после этого - скажем, полного - дня. И просто должна написать одно. Я очень рада, что Бабченко жив, что мы все его сегодня поприветствовали на этом свете опять. Я очень не рада тому, что пришлось сегодня попрощаться с журналистом АркадиемБабченко. Увы. Журналист не может вступать в сговор со спецслужбами, какую бы страну они ни представляли и какими бы благими помыслами ни руководствовались. У спецслужб, впрочем, всегда свой интерес. Часть журналистской профессии - отстраненность, способность оценить происходящее со стороны. Из этого рождается объективность оценок и доверие читателей/зрителей/слушателей. Когда человек, называющий себя журналистом, переходит эту черту, он подрывает доверие не только к себе, но и к профессии. Ровно так же подрывают доверие те, кто пишет "наше правительство", "наша страна", "наш президент". Журналист экстерриториален по определению. Да, это сложная профессия, и у нее есть свои жесткие правила.

Эти правила Бабченко нарушил в корне.

Хороший день для Бабченко, прекрасный для СБУ - в их понимании, и черный для журналистики.

Включу этот пример в программу журналистского тренинга - как вопиющий.

Сергей Немалевич:

То, что одни удручены ситуацией (я не имею в виду то, что Бабченкожив, разумеется), а другие не видят, в чем проблема, по-моему связано с тем, что у части из нас журналистская оптика. Обман медиа такого уровня, с передовицами всех мировых сми, с заявлениями первых лиц, и все это ради не очень внятной цели - опасный шаг, который нам слишком хорошо знаком. Национальные интересы не могут оправдывать прямой обман, это как раз оптика чекистов во всем мире, но мы ведь не очень любим чекистов?

Но другим комментаторам эта критика кажется или надуманной, или неуместной.

Юрий Бирюков:

Некая прослойка раздраженно высказывает какие-то претензии в адрес СБУ за циничность и прочую негуманность инсценировки.

Я вот не заметил, может пропустил - а они претензии к россии высказывают за попытку убийства?

Нет? Ой все...

Артур Соломонов:

Как будто у этой инсценировки не было причины - реального покушения на убийство; и не было цели - выявления заказчиков.

Нехорошо, некорректно Аркадий устранил смертельную для себя угрозу. Невежливо с нашими чувствами обошёлся.

И, кстати, угроза-то остаётся. Потому не стоит считать, что нас надули из-за пустяка.

Ольга Пельше:

Вот что думаю.

Я видела кучу фильмов с инсценировкой убийств. Вот хотя бы "Стиратель" со Шварценеггером, помните? Притащил какие-то трупаки из морга, подложил в горящий дом, а хорошие парни живы-здоровы. Бывает, что они потом случайно сталкиваются со старыми друзьями, и те почему-то не бьют им морду. Не кричат - ты подонок, теперь нам никто не поверит, что мафия убивает людей! Максимум вспомнят - эх, какие мы похороны тебе закатили. Даже, смешно сказать, деньги за венок назад не требуют.

Чета сценаристы не того, не докручивают сюжет.

Анна Дулевская:

Люди, вы в своём уме? СБУ предотвратили убийство, поймали заказчика - российские спецслужбы - с поличным. Человек жив и здоров. Радоваться надо. А вы в претензии, что вас поволноваться заставили? Аркадия Бабченко ЗАКАЗАЛИ, но его удалось спасти. И убийцу поймать. И заказчика вывести на чистую воду. Снова гнев и возмущение направлены на жертву, а не агрессора и убийц. Вам жаль, что ФСБшники , или кто там , не довели до конца своё дело? Рехнулись совсем?

Татьяна Нарбут-Кондратьева:

Правильно ли я поняла, что амнистия, безграничные репортёры и проч., дорасти они до того, что рф решит их поубивать, не будут участвовать в операции по собственному спасению и предотвращении терактов?

Сергей Ежов:

Действительно сложный вопрос. Вот ты журналист (в любой стране) и отвечаешь репутацией за правдивость.

К тебе приходят спецслужбы (любой страны) и говорят, что тебя хотят убить. Для поимки организатора покушения необходима инсценировкасмерти.

Как человеку хочется, чтобы добрались до того, кто собрался лишить тебя жизни.

Но как профессионал ты должен как минимум:

а) не доверять любым спецслужбам любых государств;

б) не участвовать, пусть и опосредованно, в информационных войнах между государствами;

в) ценить доверие коллег и никогда намеренно не лгать.

Но как спокойно принять эти логичные аргументы, если допускаешь, что где-то по улице спокойно гуляет твой убийца?

Юрий Маловерьян:

Нет, всё-таки не понимаю. Готов без кокетства признать, что глуп. Или, как минимум, сильно устал. Но вы мне таки объясните, пожалуйста.

Вижу череду комментариев в т.ч. от уважаемых людей, что вся эта история подорвала доверие к Украине, прессе и всему остальному. А почему, собссно?

Нет, вообще - вообще! - говоря, послужной список у СБУ - так себе. И поэтому мы все ждём доказательств, что изложенная фабула соответствует действительности, и вот когда мы их увидим (или не увидим), тогда и сможем судить. Но до тех пор - с чего вдруг «доверие окончательно подорвано»?

Потому что нас обманули и мы обиделись?

Ну а пресса - пресса (мы) ориентировалась на сообщения официальных лиц. Как мы всегда в похожих случаях это делаем, это неизбежно.

Борис Вишневский:

Выступал в конце этого безумного дня на канале 78 в программе "Итоги" у Михаила Титова, и начали мы, конечно, с истории с Аркадием Бабченко. Тем более, что я туда приехал с Троицкой площади, где у Соловецкого камня планировалась акция памяти Бабченко - по известным причинам диаметрально сменившая формат...

Я сказал то, что говорил у Соловецкого камня: главное - то, что Аркадий жив. И что ради этого я лично готов быть жертвой инсценировки. Потому что гораздо хуже было бы, если инсценировки не было, а убийство - было. И мы бы сейчас требовали найти и наказать убийц, а семья Аркадия готовилась бы к похоронам.

"А вот "Репортеры без границ" негодуют в связи с действиями СБУ по манипулированию информацией", - заметил Михаил.

Я ответил: если убийство Бабченко действительно готовилось, и действия СБУ помогли не только спасти его жизнь, но и задержать организатора этого и других возможных убийств, - эти действия есть благо. А все прочие моменты в данном случае менее важны. Хотя и существенны.

Замечу: вчера, когда пошли известия об убийстве Бабченко, многие (в том числе и я), потрясенные, думали: только бы это оказалось неправдой!

Оно и оказалось - и надо радоваться тому, что человек жив. Неужели кто-то из нас предпочел бы, чтобы это была не инсценировка, а реальное убийство?

Роман Попков:

Вот читаю ленту с возмущенными отзывами о воскрешении Бабченко и в сильном недоумении нахожусь. Граждане возмущаются, что их обманули, во как! Ладно бы только всякие безмозглые детишки негодовали, которые реально не очень много знают про жизнь. Самое удивительное, что среди возмущающихся полно вроде бы довольно пожилых людей.

Алё, люди, вы что, в 90-е не жили, тогдашнюю криминальную хронику не смотрели и не читали?<...>

Что, кому-то действительно нужно объяснять, что инсценировка убийства - обычная практика при работе по заказным убийствам? Это вообще классика, прописанная в учебниках, в инструкциях по борьбе с ОПГ. Вы правда не знаете этого? Да елки-палки, эта схема вообще применяется сплошь и рядом, даже когда теща "заказывает" зятя. А тут все-таки, я на всякий случай напомню, речь идет о хорошо отлаженных сетях, которые терзают несчастную эту страну уже несколько лет. Народ, в Киеве не то что на Бабченко заказ, в Киеве не так давно целого полковника Главного управления разведки грохнули средь бела дня - взорвали его джип так, что крыша улетела чуть ли не на балконы многоэтажек.

Когда киллер по каким-то причинам приходит сдаваться до исполнения заказа, или когда киллера ловят до исполнения заказа, есть одна-единственная задача - вскрыть цепочку, выйти на заказчиков или, как минимум на оперативных организаторов, или уж хотя бы на посредников. И да, в этих случаях применяется такая схема. Еще скажите спасибо, что операция продолжалась в такой вот горячей фазе меньше суток. Бывает, что человек находится в мире мертвых и по два дня, и по три. Ну даже вот как-то неудобно объяснять это вроде бы неглупым и бывалым людям.

Евгений Ройзман:

Ловить крокодила на живца.

Поскольку начались споры об этичности и законности произошедшего с Аркадием Бабченко, попробую объяснить: это классическая операция, как по учебнику, которых проводится много и в России. Начинаются они по-разному. Или операм становится известно, что кто-то ищет исполнителя, и «исполнителя» к нему подводят через агентов, или сам исполнитель, согласившись было, дрогнет и придёт сдаваться спецслужбам. И тогда начинается разработка, которая позволяет собрать всю доказательную базу и, не проливая крови, поймать за руку организаторов и заказчиков. Чаще попадают в такие разработки неверные или мстящие супруги, иногда родственники, делящие наследство, но иногда и компаньоны по бизнесу. В России одна из самых известных подобных операций, это история с Пашей Цветомузыкой.

Поэтому, все эти разговоры - наносное. Суть - раскрыто убийство журналиста, пойманы организаторы, при этом журналист остался жив.

Александр Кобринский:

И о Бабченко. Не все понимают, что этот прием широко распространен, он часто применяется и в России, когда речь идет о предотвращении заказных убийств.

Задачей тут становится не только предотвращение самого убийства, а выявление заказчика и организатора. В данном случае СБУ, которая "вела" наемного убийцу, явно дожидалась фиксации его отчета перед заказчиком: мол, работа выполнена.

Я думаю, что в России соответствующие органы хорошо знают, кто заказывал убийство, этим и объясняется телебеснование.

А нас, видимо, скоро ждет интересная информация.

P.S. Вот первый пришедший на память пример. В 2009 году в Санкт-Петербурге было объявлено об убийстве ректора Полярной академии Басанговой. Академическое сообщество испытало шок. Однако через некоторое время ректор точно так же "воскресла".

Но - опять-таки - в чистом виде двойные стандарты. Когда мы это делаем - это следственные действия, направленные на установление заказчика. Когда это делают украинцы - это "нарушение этических норм". Видимо, кошка что-то знает о мясе.

Михаил Зеленский:

Вообще не могу понять тех, кто сейчас пишет, что инсценировка Киева только поможет путинско-трамповским fake news. Только в режиме максимального шума можно пройти всю цепочку от исполнителя до заказчика в таких преступлениях. Кто бы поверил СБУ, если бы они просто предъявили месяц назад людей, якобы готовивших покушение? Может и Бабченко бы сам не поверил.

Очевидно, что во внутрироссийской пропаганде этот кейс отработают на 146%. Вот только его и при «мёртвом» Бабченко успешно отрабатывали полдня по всем каналам. Обвиняя Киев, естественно, во всех грехах. Зато на внешний рынок это продать будет сложнее, потому что туда Украина предъявит вещдоки, а наши будут просто без устали повторять про провокацию и выдумку.

Николай Клименюк:

Факты, известные нам сейчас про Бабченко, таковы. Российские спецслужбы заказали убийство оппозиционного журналиста. Это убийство удалось предотвратить. Благодаря инсценировке удалось арестовать заказчика. Надеюсь, что удалось собрать материал, доказывающий причастность ФСБ. Конечно, мы все "и так знали", но мы и про Боинг знали, и про Литвиненко, и про Скрипалей, и про Немцова, и про Донбасс знаем и так далее. А мир устроен так, что кроме нашего знания нужны еще и доказательства. Факты, которые можно предъявить в суде и на которых будут основывать свою политику в отношении России канцлеры и президенты.

Сейчас я вижу, что разные коллеги пишут: "ну теперь про любое убийство можно будет сказать, что это была инсценировка". Вообще-то между инсценировкой и разоблачением прошло меньше суток, а Анна Политковская за 12 лет так и не воскресла. Кто-то усомнится в том, что она мертва? Мы чего хотели? Чтобы Бабченко убили, а мы потом говорили бы: ну вот, опять никого не поймали, ничего нельзя доказать?

Я тоже испытал сильные эмоции. Я не спал, меня трясло. И эти мои эмоции ничего не стоят по сравнению с тем, что убийство предотвращено и раскрыто. Аркаша - не расследователь, а публицист, он высказывает мнения. Я его коллега, делаю тоже самое, хоть я и не такой знаменитый и не такой скандальный. Я очень Аркаше признателен за то, что он сделал. Я теперь знаю, что я потенциальная мишень. Потому что начинают с Ходорковского, а потом все то же самое делают с владельцами ларьков, начинают с Бабченко, а потом добираются до таких, как я. Плевать на мои эмоции. Разоблачение заговора с целью убийства журналиста делает другие такие преступления менее вероятными.

Я на Аркашу злился за всякие его писания. Но вот злиться за то, что я из-за новости о его смерти много выпил и плохо спал - это просто себя не уважать

Алексей Цветков:

Людям, которые сейчас взгромоздились на моральные подмостки и вершат суд над мнимым покойником, я бы рекомендовал сделать две вещи.

Во-первых, отключить генератор пафоса, сесть к монитору и посмотреть пресс-конференцию. У меня такое чувство, что практически никто не потрудился это сделать, а ведь там многое объяснено. Но, конечно, стоять в патетической позе проще в отсутствие путающихся под ногами фактов. Запись есть на ютубе, адрес приводить не буду, найдёте сами.

Во-вторых, включить центральный процессор и поразмыслить вот над чем. Вы потратили 5-10 минут, прежде чем взгромоздиться на эти подмостки и выступить со своими пламенными обличениями. У Бабченко было для этого не меньше месяца, причём дело тут такого рода, что оно не сходило у него с повестки дня ни на минуту. Предположите при этом, что он не глупее вас, и все, что пришло в голову вам, пришло и ему, многократно. И к тому же он наверняка знал кое-что такое, чего пока не знаем мы с вами. И у него наверняка было время взвесить возможные последствия более серьезно, чем это делаете вы.

В конечном счете все упирается в то, что может стать известно в ближайшие дни. С моей точки зрения операция окажется оправданной как минимум в двух случаях: если она дала возможность перехватить коммуникации исполнителя с вышестоящими инстанциями, а эти инстанции в какой-то мере локализировать, и если она помогла предотвратить другие подобные акции. Если же арест исполнителя был единственным результатом, репутация Бабченко может пострадать. Но даже в этом случае полезно помнить, что смерть грозила ему, а не вам - примите это во внимание при разборе полетов.

Между тем, напоминают уже на следующем витке дискуссии, верить во всём СБУ тоже не стоит, а всё случившееся нуждается в расследовании и исследовании.

Ирек Муртазин:

Настоящие проблемы для реальности с этого момента, однако, только начинаются. Российские чиновники в лице Марии Захаровой уже заявили, что видят в покушении на «российского журналиста в Киеве» и инсценировки его смерти есть «пропагандистский потенциал». К слову, именно российским журналистом на чужбине начали титровать Бабченко после его смерти — примерно те же самые люди, которые еще недавно призывали лишить его гражданства. Валентина Матвиенко вообще предложила позаботиться о приемных детях Бабченко — солдата, воевавшего за Россию. Когда сенатор Клинцевич обсуждал наказания для этого солдата за посты в Фейсбуке, дискуссии в Совете Федерации отчего-то не случилось.



Так вот масштаб проблем с интерпретацией событий вокруг инсценировки можно будет оценить, после того, как СБУ представит объем своих доказательств. Пока цепочка, ведущая к Бабченко, выглядит слабо: ветеран АТО, который получил заказ на убийство со стороны некоего гражданина Украины, который якобы был завербован Москвой. Доказывать придется факт вербовки — без этого ценность инсценировки выглядит не слишком очевидной.



СБУ, увы, уже сделала первый сомнительный шаг на этом пути, заявив, что организатор покушения на Бабченко готовил еще тридцать убийств. Это плохой признак — спецслужбам мало оказалось отчитаться о спасенной жизни, они спешат вешать на себя новые ордена. Серия убийств из 30 человек, якобы предотвращенная СБУ, напоминает многочисленные заявления российских спецслужб о терактах, планируемых в телеграм.



Но все же будем надеяться, что на стол в будущем суде будут выложены факты, которые действительно заслуживали таких жертв со стороны Бабченко и его родных. И в любом случае живые люди лучше мертвых.

Ярослав Шимов:

Главный пердимонокль дня будет оправдан (в том виде, в каком он состоялся, включая "Пашиняна" на фотороботе и, видимо, намеренное разведение публики на эмоции постом про "второй день рождения") лишь в случае, если СБУ в итоге предъявит что-то убийственное и неопровержимо указывающее в восточную от них сторону - на уровне даже не highly likely, а definitely. В противном случае опозорятся и дезавуируют себя все участники спектакля, а СМИ как общественный институт получат еще одну пробоину ниже ватерлинии.

Пока что ни зрады, ни перемоги. Очiкування.

Илья Красильщик:

Ладно, давайте без эмоций, вообще-то очень интересная ситуация, хочется обсудить.

Во-первых, хочется разобраться, что так сильно возмутило. Видимо, несколько вещей — ну во-первых, <обманули>, во-вторых, <обманули> нас, журналистов, в-третьих, ну я уж признаюсь, я Бабченко не люблю, и, думаю, работа с этим чувством в течение дня тоже повлияла. Ок, это не самая интересная часть.

Чуть более интересная часть. Представляем, что к вам пришли спецслужбы и говорят: тебя собираются убить, а также еще 30 человек. Надо инсценировку сделать. Можно ли осуждать человека, который на это соглашается? Ну вообще-то (эмоции в сторону) странно осуждать человека, мне кажется.

Ну и самая интересная часть. Главная проблема в том, что в этой ситуации противникам теорий заговора вообще непонятно чего делать. Ты тут либо веришь в одну теорию заговора (Россия отправила кого-то, чтобы убить 30 неких человек ДЛЯ НАЧАЛА, поставить 300 автоматов Калашникова. Короче вы меня простите, но я в такое удивительное коварство российских спецслужб не могу поверить, ну это полная <ерунда>). Либо ты веришь в другую конспирологию — что это все выдумала СБУ ЗАЧЕМ-ТО (зачем?).

В общем, дискасс. Более безумных историй я пока что не встречал

Евгений Калюков:

Ничего не знаю про то, что организовывал несостоявшееся убийство Бабченко и была ли эта организация в реальности. Но вот что меня вчера меня сильно удивило, так это тот момент, когда воскресший объяснял, как он понял, что на него охотятся российские спецслужбы. Мне, сказал, показали переданную убийцам фотографию.

"Мою фотографию, которая есть только в моем паспорте, когда я ее делал, когда получал паспорт, в 25 лет. Эту фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе. Стало понятно, что информация идет из России, стало понятно, что информация идет из, видимо, государственных служб, да. Потому что добыть эту информацию могли только спецслужбы и только в паспортном столе".

Ну, <чёртов> стыд же. Типа того человек за прошедшие с момента получения паспорта годы ни разу не заселялся в гостиницу, ни разу не оформлял кредит в банке и вообще нигде не выпускал свой паспорт из рук, так что никто не мог скопировать вот эту фоточку, которая сейчас размещена на сайте СБУ. Вот это прямо смешно.

Олег Лурье:

Бабченко, еще позавчера «невинно убиенный российскими спецслужбами» и оплаканный всей оппо-либеральной тусовкой, в течение суток воскрес. И, конечно, же доблестное СБУ, при участии теперь уже окончательного героя Украины под оперативным псевдонимом «Бабетта», спланировали хитрую операцию, имитировав убийство журналиста пропагандиста и сексота.

И самое главное то, что они, разумеется, снова нашли «руку Москвы» - мол, российские спецслужбы наняли «заказчика», а тот нанял «киллера» из бывших АТОшников за 15, 30 или 40 тысяч долларов (официальные источники разнятся). И конечно же героическая СБУ так красиво задержала «заказчика», о чем был заранее снят эффектный фильм, продемонстрированный сразу же после оживления Бабченки. Короче, Бабченко притворился застреленным, повалялся дома в гриме и краске, а потом появился в сопровождении прокурора на брифинге с «неопровержимыми доказательствами» того, что его и еще тридцать человек (тридцать, Карл!!! И никак не меньше) планировали застрелить в Киеве негодяи из российских спецслужб.

Да, да, именно с доказательствами пришло это существо. А доказательства вот такие: оказывается, «киллеру» для выполнения задания, помимо аванса, передали фотографию Бабченки, скопированную из его паспорта, а также все паспортные данные. И это, в устах Бабченко, прозвучало, как нерушимое доказательство причастности России к не случившемуся убийству – ведь паспортное фото и данные могли быть получены «только из российского паспортного стола», к которому имеют доступ только российские спецслужбы.

Дословно. Бабченко: «Показали (килеру) мои документы, мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте. Я ее делал, когда получал паспорт, когда там, в 25 лет? И эту фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе… Стало понятно, что информация идет из России, что информация идет из, видимо, государственных служб, насколько я понимаю, потому что эту информацию могли добыть только спецслужбы и только в паспортном столе».

Ну, что сказать на это? Дурак ты, Бабченко. Твои паспортные фото и данные любому более или менее сведущему человеку в любой стране найти – пять минут. Тоже мне, бином Ньютона. Вот тебе даже твой ИНН – 772204986396. Можешь не проверять, цифры точные. И еще. А при въезде на Украину разве российский паспорт не отдавался в руки украинским пограничникам? А при посещении госучреждений в Киеве разве паспорт не предъявлялся? Наверное, они все узнавали Бабченко просто в лицо и радостно говорили: «Проходи, Аркаша! Не нужен нам твой паспорт!». Так, что, сказкам про российские спецслужбы поверят разве что западные друзья Украины. А точнее, сделают вид, что поверили.

Кирилл Шулика:

СБУ хороший прием в пропаганде придумало, просто не пять баллов, а шесть. Берешь, обмазываешь человека кетчупом, фотографируешь его, сообщаешь, что умер, он сидит и читает собственные некрологи. К вечеру следующего дня убитый появляется живым и сразу можно брать по подозрению в организации убийства кого угодно и выдвигать самые абсурдные обвинения. Народ одобрит, в эпоху постправды, которая во всем мире, важны не факты, а вера. Под улюлюкание можно увезти в тюрьму кого угодно.

Наши дошли только до взяток под камеру, как с делом Белых. Там показали губернатора и деньги, все сказали, о, да, губернатор не может не брать. В итоге каких-то доказательств, кроме той самой пленки и не было. Для посадки этого хватило. Украина пошла существенно дальше. Но принцип работы и выдвижения обвинений точно такой же. Тут важно уговорить жертву, потому что нужно быть Бабченко, чтобы согласиться. С другой стороны, как отказаться, если та же Чехия, как пишут, отказала с ВНЖ. Но это другой вопрос.

Вот в данный момент времени у меня нет оснований считать всю этуинсценировку чем-то большим, чем пропаганда. Чем пропаганда отличается от непропаганды? Наличием фактов. Так вот ждем теперь фактов причастности России. Не "фотографию из паспортного стола", а имена, явки и пароли. Потому что обещали, обосновывая масштаб операции.

Так что не только российская власть кормит подданных такими сюжетами. И не только в России это с удовольствием едят.

Альфред Кох:

Если СБУ в результате этой инсценировки не предъявит реальных доказательств участия спецслужб России в подготовке убийства Бабченко, то вреда от этого спектакля будет больше, чем пользы.

Могу себе представить как завопит вся российская пиар-машина и все «putinversteher”-ы на Западе в отсутствии таких доказательств.

Как бы это не кончилось фактическим бойкотом Украины со стороны Запада. Эта рискованная игра со стороны украинских спецслужб может кончится так же, как толстовская история про «волки-волки».

Ну а промежуточные итоги дебатов попробуем подвести так.

Аня Айвазян:

Фейсбук разделился на три группы:

1) те, кто рады воскрешению Бабченко,

2) те, кто возмущены инсценировкой убийства Бабченко,

3) и редакторов, которые не хотят платить за некрологи.