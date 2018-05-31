Порошенко знал об инсценировке убийства Бабченко

Президент Украины Петр Порошенко заявил: он знал о том, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко было инсценировкой в рамках операции Службы безопасности Украины (СБУ).

"Я об этом знал. Никто в администрации об этом не знал. Я абсолютно уверен, что по-другому не могло быть", - сказал Порошенко во время встречи с Бабченко,на которой также присутствовали генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак. Видеозапись встречи опубликована на официальной странице президента Порошенко в Фейсбуке.

Атака на журналиста, организованная с территории России, - это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего, - заявил Порошенко. Он поздравил СБУ "с блестящей операцией по спасению жизни" Бабченко и распорядился предоставить ему и его семье круглосуточную охрану.

Сообщения об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко появились 29 мая. На следующий день стало известно, что журналист жив. Он появился на брифинге Службы безопасности Украины. Убийство Бабченко было инсценировано в рамках операции СБУ.

Служба безопасности Украины заявила о задержании подозреваемого в подготовке покушения, которому, как утверждается, заплатили 30 тысяч долларов. Это гражданин Украины, который, по данным СБУ, был завербован российскими спецслужбами. Утверждается, что помимо нападения на Бабченко российские спецслужбы готовили теракты в Киеве.

Уголовное дело по статье "Умышленное убийство", которое полиция возбудила 29 мая, переквалифицируют на теракт. Его расследованием займется Служба безопасности Украины (СБУ), сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в спецслужбе.