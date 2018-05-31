Собчак и Гудков возглавят "Партию перемен" на съезде 23 июня

Съезд партии "Гражданская инициатива", на котором, как ожидается, её переименуют в "Партию перемен", состоится 23 июня. Об этом сообщила в четверг бывший кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс".

По словам Собчак, главной целью новой партии, которую она возглавит вместе с оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым, будет участие в региональных выборах, в том числе мэра Москвы, и вхождение в Государственную думу в 2021 году.

В настоящий момент у "Гражданской инициативы" 55 региональных отделений, в том числе более десяти новых были открыты после президентских выборов 18 марта, отметила Собчак.

О создании новой партии Дмитрий Гудков и Ксения Собчак сообщили в середине марта. Гудков тогда заявил, что партия займет "антипутинскую" позицию. Ее члены будут добиваться ухода действующего президента России Владимира Путина, снятия санкций и прекращения военных конфликтов. Алексей Навальный отказался от предложения Собчак о сотрудничестве.