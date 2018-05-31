СМИ: пропала часть денег, конфискованных у Хорошавина

Часть наличных денег, изъятых у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, пропала еще до обращения их в доход государства. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, точная сумма не называется. Проводилось ли расследование по данному факту, неизвестно. По данным издания, у бывшего главы региона при обысках было обнаружено 280 миллионов рублей, 27 тысяч долларов, 217 тысяч фунтов, 388 тысяч швейцарских франков и 6 миллионов долларов.

В феврале 2018 года Южно-Сахалинский суд приговорил бывшего губернатора области к 13 годам лишения свободы за получение взяток. Он также должен заплатить штраф в 500 миллионов рублей. Экс-чиновника лишили государственных наград, он не сможет работать на госслужбе следующие пять лет. Фигурантами дела также стали его экс-подчиненные Андрей Икрамов, Сергей Карепкин и Николай Борисов.

Накануне стало известно о проведении Следственным комитетом России доследственной проверки по факту исчезновения 3 миллионов евро, изъятых у экс-полковника антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко.

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