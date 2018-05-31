Дания запретила носить никаб и бурку в общественных местах

Парламент Дании запретил ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, включая никаб и бурку. Исключением являются головные уборы, ношение которых предусмотрено законом. В частности, мотоциклисты по-прежнему будут обязаны носить шлемы.

Запрет вступает в силу с 1 августа. За нарушение закона первый раз грозит штраф в размере одной тысячи датских крон (около 160 долларов). За повторное нарушение штраф может быть увеличен до

десяти тысяч крон. Закон распространяется как на жителей Дании, так и на туристов.

Как отмечает датская редакция издания The Local, полиция не будет силой снимать головные уборы с нарушителей закона. Их будут просить вернуться домой. Тех, кто живет далеко, будут доставлять в полицейские участки, откуда их смогут забрать родные.

Amnesty International раскритиковала принятие нового закона, назвав его нарушением прав мусульманских женщин. По данным The Local, ограничения могут затронуть 150–200 мусульманок, проживающих в Дании и полностью закрывающих лицо. В правительстве при этом отмечают, что новый запрет не ограничивает право носить хиджабы или другую религиозную одежду.

Ранее ношение одежды и головных уборов, закрывающих лицо, уже запрещено, в частности, в Австрии, Бельгии и Франции, в некоторых районах Швейцарии и Испании, а также в провинции Квебек в Канаде.

