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СМИ: Роман Абрамович отозвал заявку на британскую визу инвестора

Роман Абрамович

Российский миллиардер Роман Абрамович отозвал заявку на британскую визу инвестора после того, как получил гражданство Израиля. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Jerusalem Post.

В мае стало известно, что Абрамовичу не продлили британскую визу инвестора. Власти Соединённого Королевства попросили бизнесмена объяснить происхождение капитала. По данным СМИ, именно из-за этого российский олигарх решил получить гражданство Израиля, воспользовавшись так называемым "Законом о возвращении".

Граждане Израиля могут въезжать на территорию Великобритании без визы. Однако, если они хотят работать или учиться в стране, или же остаться в ней более чем на полгода, требуется обратиться к британским властям с просьбой о выдаче соответствующей визы.

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