СМИ: Роман Абрамович получил гражданство Израиля

Российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Израиля. Об этом со ссылкой на источники сообщают сразу несколько израильских изданий, в том числе NEWSru Israel.

Ранее в мае стало известно, что Абрамовичу не продлили британскую визу инвестора. Власти страны попросили миллиардера объяснить происхождение его капитала. По данным СМИ, именно из-за этого российских олигарх решил получить гражданство Израиля.

Предположительно, Абрамович воспользовался так называемым "Законом о возвращении". По нему право на получение израильского гражданства имеет любой еврей.

Власти Израиля информацию о получении Абрамовичем гражданства страны пока не комментируют.