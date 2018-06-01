Активисты проводят глобальную акцию в поддержку Сенцова

Осужденный в России по обвинению в терроризме, украинский режиссёр Олег Сенцов уже 19 дней продолжает бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

Телеведущая Ксения Собчак в четверг заявила, что общалась с Сенцовым по видеосвязи и уговаривала его прекратить голодовку. Сенцов рассказал, что у него крошатся зубы, но прекращать голодовку он отказался.

29 мая адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что его состояние стабильное, он получает поддерживающую терапию. В чем именно заключается эта терапия, официальные представители России до сих пор не объяснили.

Вчера объявил голодовку украинский активист Александр Кольченко . Он требует освободить Сенцова. Освободить Сенцова также призвал Алексей Навальный. Оппозиционер заявил, что если Сенцов умрет в колонии, то станет героем. Навальный предложил Кремлю вместо этого "переиграть" режиссера, и обменять его и других украинских заключенных по принципу "всех на всех".

Украинские активисты объявили о проведении глобальной акции #SaveOlegSentsov 1 и 2 июня. На странице движения в твиттере отмечается, что акция пройдет в преддверии чемпионата мира по футболу в России. В разных городах по всему миру активисты выставят красную карточку режиму Путина, который незаконно удерживает людей за решеткой, говорится в сообщении.

Акции запланированы по всему миру, в том числе - в странах Западной Европы, Украине, России, Израиле, США, Канаде, Австралии. Московские власти не согласовали акцию в центре города. Однако её организаторы заявили, что проведут одиночные пикеты.