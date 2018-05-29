Адвокат рассказал о состоянии Сенцова, который голодает с 14 мая

Состояние осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова,которыйобъявил бессрочную голодовку, стабильное. Он получает поддерживающую терапию. Об этом сообщил во вторник адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.



В чем именно состоит эта терапия, сотрудники колонии пояснить не смогли , написал Динзе в фейсбуке и добавил, что сможет рассказать подробности только 4 июня, когда посетит Олега Сенцова в колонии в городе Лабытнанга в Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее сообщалось, что с Сенцовым проводятся беседы о вреде длительного голодания.

Олег Сенцов и крымский активист Александр Кольченко были арестованы в аннексированном Крыму в мае 2014 года. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

Александр Кольченко заявил, что, вероятно, также объявит голодовку с требованием освобождения политзаключенных. Его адвокат Светлана Сидоркина говорит об огромной опасности голодания для её подзащитного, поскольку его вес уже ниже нормы.



Украинские активисты объявили о проведении глобальной акции #SaveOlegSentsov. Она должна состояться 1 и 2 июня.