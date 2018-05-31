Власти Москвы не согласовали акцию в поддержку Олега Сенцова

Московские власти отказались согласовать акцию в поддержку осужденного в России по обвинению в терроризме украинского режиссёра Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку. Об этом сообщила в Фейсбуке организатор акции писательница Алиса Ганиева.

Активисты планировали провести 2 июня в центре Москвы глобальную акцию #SaveOlegSentsov. Власти города запретили мероприятие, сославшись на то, что его участники, дескать, будут мешать горожанам и нарушать их права. Никакой альтернативы организаторам акции в префектуре Центрального административного округа не предложили, — добавила Ганиева, отметив, что все равно планирует провести акцию.

Олег Сенцовбыл арестован в аннексированном Крыму в мае 2014 года. Его обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Он вину не признал. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

Член Совета Федерации Людмила Нарусова сообщила "Новой газете", что намерена навестить украинского режиссера Олега Сенцова в колонии в Лабытнанги, после того как на Ямале сойдет паводок. Сейчас же, по её словам,решается вопрос, когда состоится видеозвонок с Сенцовым. Нарусова хотела бы увидеть заключенного украинца и задать ему несколько вопросов.

Ранее поездку в колонию, где находится Сенцов, из-за паводка отменила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.