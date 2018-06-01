Суд обязал МВД выплатить компенсацию пострадавшему от пыток

Суд в Нижегородской области обязал МВД России выплатить 350 тысяч рублей компенсации местному жителю Денису Крамчанинову, которого пытали сотрудники полиции, требуя признания вины. Об этом сообщает "Комитет против пыток". Несмотря на то, что суд вдвое снизил размер компенсации, потерпевший не намерен обжаловать решение суда, — сказал адвокат.

В Комитете против пыток подчеркивают, что уголовное дело не возбуждали семь лет. Расследования удалось добиться только после обращения в Европейский суд по правам человека.Только год назад в отношении Туманова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. В январе бывший полицейский был осужден условно.

В июле 2010 года Денис Крамчанинов был доставлен в полицию, где ему предложили сознаться в уличной краже. Он отказался. Туманов, используя пассатижи и противогаз, заставил Крамчанинова подписать "явку с повинной" по делу о преступлении, которого на самом деле он не совершал.