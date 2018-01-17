Бывший нижегородский милиционер осужден условно по делу о пытках

Суд в Нижегородской области назначил бывшему оперативному сотруднику милиции Андрею Туманову наказание в виде лишения свободы на 4 года условно по делу о применении насилия к задержанному. Об этом в среду сообщили в Комитете против пыток.

Туманова признали виновным в превышении должностных полномочий. Сторона обвинения требовала для него шесть лет колонии.

По данным правозащитников, в 2010 году милиционер под пытками добился от местного жителя Дениса Крамчанинова признания в краже, используя пассатижи и противогаз. Задержанного госпитализировали с сотрясением мозга.

В Комитете против пыток подчеркивают, что уголовное дело не возбуждали семь лет. Расследования удалось добиться только после обращения в Европейский суд по правам человека. Дело, возбужденное в отношении потерпевшего Крамчанинова, закрыли за отсутствием состава преступления.