Алексей Улюкаев выплатил штраф в 130 миллионов рублей

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии по обвинению в получении взятки, выплатил назначенный ему штраф в 130 миллионов рублей через два дня после вступления приговора в законную силу. Об этом Интерфаксу сообщил осведомленный источник.
Он отметил, что защита в связи с этим уже обратилась в суд с ходатайством о снятии ареста с имущества Улюкаева.
Накануне Улюкаева этапировали из следственного изолятора "Матросская тишина" в колонию. В какую именно, в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) не сообщили.
Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года в офисе "Роснефти". По версии следствия, он вымогал у главы компании Игоря Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".
15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Сам Улюкаев вину не признаёт и настаивает, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.
В середине апреля Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на приговор Улюкаеву и изменил его только в одном пункте, исключив запрет занимать государственные должности. На заседании Мосгорсуда впервые дал показания глава "Роснефти" . Сечин признал, что Улюкаев не мог повлиять на приватизацию "Башнефти". Адвокаты Улюкаева не исключили, что после этих показаний попытаются изменить статью по делу бывшего министра на более легкую.
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