Бывший министр Алексей Улюкаев этапирован в колонию

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев этапирован в колонию. Там он будет отбывать свой восьмилетний срок якобы за вымогательство взятки у главы "Роснефти" Игоря Сечина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

ФСИН не раскрывают публично информацию куда был отправлен Улюкаев, она будет доступна только родственникам осужденного.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года в офисе "Роснефти". По версии следствия, он вымогал у главы компании Игоря Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Суд постановил взять бывшего министра под стражу. Еще во время оглашения приговора сторона защиты сообщила, что он будет обжалован. Сам Улюкаев вину не признаёт и настаивает, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.