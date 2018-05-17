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Суд в Херсоне арестовал главу "РИА Новости Украина"

Кирилл Вышинский в зале суда

Украинский суд арестовал на два месяца руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина" гражданина России Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Вышинский арестован без права внесения залога.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая задержали Вышинского на одной из улиц Киева. В офисе агентства "РИА Новости Украина" прошли обыски. Вышинского обвиняют в государственной измене и проведение подрывной информационной деятельности против Украины.

По данным следствия, журналист по заданию Москвы готовил сначала информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии полуострова, а затем в Киеве – в поддержку сепаратистских "ДНР" и "ЛНР". За это он якобы ежемесячно получал 53 тысячи евро. Деньги для этого, как заявили в Службе безопасности Украины, поступали из России через Сербию.

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