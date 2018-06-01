Германия считает возможной экстрадицию Пучдемона в Испанию

В Германии генеральная прокуратура Шлезвиг-Гольштейна подала документы в Высший суд этой федеральной земли на выдачу Испании бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В прокуратуре федеральной земли также считают высокой вероятность побега политика, поэтому ведомство в очередной раз подало в суд и ходатайство об аресте Пучдемона.

Пока неизвестно, когда суд рассмотрит эти ходатайства.

По информации Deutsche Welle, в прокуратуре Шлезвиг-Гольштейна считают, что для выдачи Пучдемона Испании нет препятствий, так как в Испании политику не грозит преследование по политическим мотивам.

В октябре 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости автономии. Власти Испании признали его незаконным, а в ответ на декларацию о независимости, которую принял парламент Каталонии, ввели в автономии прямое правление. Мадрид обвинил Карлеса Пучдемона и его сторонников в мятеже. Они покинули регион, опасаясь преследований со стороны испанских властей. В Испании им грозят многолетние тюремные сроки.

25 марта Пучдемона задержали в Германии после пересечения границы с Данией. Вскоре после этого его отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время политик находится в Берлине и обязан еженедельно отмечаться в полиции.

