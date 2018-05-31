Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова

Украинский активист Александр Кольченко объявил головку с требование освободить режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката международной правозащитной группы "Агора" Андрея Лепехина. По его словам, других требований Кольченко не выдвигал.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев.

Освободить Олега Сенцова призвали многие правозащитные и общественные организации.

Режиссер был задержан в марте 2014 года российскими спецслужбами в Крыму вместе с Александром Кольченко. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.