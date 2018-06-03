СБУ отвергла обвинения в попытке завербовать сотрудника РИА "Новости"

Служба безопасности Украины (СБУ) отвергла сведения о попытке завербовать корреспондента РИА "Новости" в Литве. Об этом сообщает УНН. В СБУ заявили, что с журналисткой было проведено "собеседование", во время которого якобы выяснилось, что она приехала на Украину "с пропагандистской целью".

Корреспондент РИА "Новости" Ирина Высокович заявила, что сотрудники СБУ пытались завербовать ее, когда она приехала в Херсон, чтобы освещать судебный процесс по делу главы РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. По словам журналистки, беседа в СБУ длилась несколько часов. Кроме этого, сотрудники спецслужбы якобы заставили её подписать соглашение о сотрудничестве с ведомством.