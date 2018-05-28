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Прокурор просит 14 лет для украинского журналиста Романа Сущенко

Роман Сущенко (архивное фото)

В Московском городском суде прокурор попросил 14 лет лишения свободы для украинского журналиста Романа Сущенко, арестованного в России в 2016 году по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил в твиттере адвокат Марк Фейгин.

В Мосгорсуде в понедельник начались прения сторон. Приговора по делу следует ожидать в июне, сказал Фейгин в комментарии телеканалу "112 Украина".

Адвокат не исключает вероятности обмена Сущенко на арестованного недавно в Киеве главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Украинские власти обвиняют его в государственной измене и проведение подрывной информационной деятельности против Украины.

Роман Сущенко работал корреспондентом агентства "Укринформ" во Франции. В 2016 году он приехал в Москву с частным визитом. Там его задержали, а впоследствии обвинили в шпионаже. По версии ФСБ, Сущенко – сотрудник Министерства обороны Украины, а в Москве он якобы собирал информацию о работе российских военных и Росгвардии.

Сущенко обвинения отвергает. Министерство иностранных дел Украины назвало дело против Романа Сущенко сфальсифицированным.

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