СМИ: Facebook давала данные пользователей производителям телефонов

За последние 10 лет Facebook заключила соглашения, по меньшей мере, с 60 производителями телефонов, в том числе с Apple, Samsung, Amazon, BlackBerry и Microsoft, благодаря которым они получали доступ к персональным данным пользователей социальной сети без их осведомленного согласия. Об этом пишет The New York Times.

Большинство соглашений до сих пор в силе, хотя в последнее время соцсеть начала постепенно от них отказываться.

Как отмечает издание, некоторые производители телефонов могли получать персональные данные друзей своих пользователей и тех, кто запретил передавать свои данные. В частности, информацию о семейном статусе пользователей, их религиозной принадлежности, политических предпочтениях и о предстоящих событиях в их календарях.

Представители Facebook уверяют, что все соглашения с производителями телефонов о доступе к данным соответствуют правилам компании, а также требованиям властей США. Кроме того, за все время действия договренностей не было ни одного случая злоупотреблений полученными данными, отмечают в компании.

В начале марта выяснилось, что британская компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей Facebook, чтобы использовать их в политической рекламе в разных странах. По последним данным, компания могла получить доступ к информации 87 миллионов пользователей соцсети.

Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг взял на себя ответственность за утечку данных и за то, что соцсеть могли использовать для распространения "фальшивых новостей" .

Из-за утечки данных в Cambridge Analytica Марк Цукерберг был вынужден давать показания в Конгрессе США, а также в Европарламенте.