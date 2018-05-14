Facebook приостановил работу 200 приложений

Социальная сеть Facebook приостановила работу почти 200 приложений на своём сайте из-за доступа к личным данным пользователей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Facebook.

Представители Facebook отмечают, что если приложения злоупотребляли использованием личной информации пользователей, то они будут полностью заблокированы.

В начале марта выяснилось, что британская компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей Facebook, чтобы использовать их в политической рекламе в разных странах. По последним данным, компания могла получить доступ к информации 87 миллионов пользователей соцсети.

Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг взял на себя ответственность за утечку данных и за то, что соцсеть могли использовать для распространения "фальшивых новостей" и разжигания ненависти, в том числе во время политических кампаний. По данным расследования, которое проводится в США, именно Facebook использовали российские "интернет-тролли" перед выборами президента США, чтобы вмешаться в ход кампании. 2 мая Cambridge Analytica объявила о прекращении работы.