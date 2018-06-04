Профсоюз журналистов требует прекратить дело Виктора Корба

Российский Профсоюз журналистов потребовал немедленно прекратить дело омского журналиста Виктора Корба, которого подозревают в призывах к терроризму из-за публикации последнего слова публициста Бориса Стомахина.

В организации подчеркивают, что Корб лишь обнародовал материалы публичного судебного процесса и что его действия не содержат никаких признаков одобрения терроризма.

В заявлении Профсоюза также говорится, что в понедельник в Омске состоялся первый допрос Виктора Корба. Ему продлили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В поддержку Корба уже выступили "Репортеры без границ". Российские общественные деятели назвали преследование журналиста "новым этапом диктатуры" в стране.

Уголовное дело против Корба было возбуждено 18 мая. Его обвинили в пропаганде терроризма из-за публикации последнего слова блогера Бориса Стомахина, ранее осужденного на 7 лет за призывы к терроризму. Сам Корб заявил, что "никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу". После в его квартире прошел десятичасовой обыск. В результате изъяли всю технику, включая сотовые телефоны, не только у самого Корба, но и у его родственников. Журналист не смог покинуть Омск из-за вызова к следователю.​