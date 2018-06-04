Названы имена заключенных, которых хочет получить Киев от РФ

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии пяти украинских заключенных, находящихся в тюрьмах на территории России, которых Киев хотел бы получить в обмен на россиян, арестованных на территории Украины.

"Во время очередных минских встреч украинская сторона еще раз обратилась к Российской Федерации с инициативой (обмена – РС). Мы готовы передать 23 россиянина, осужденных на Украине за причастность к террористическим актам, подготовку террористических актов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, ради освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Павла Гриба", — сказала Геращенко в эфире украинского канала 112.ua.

Ранее официальный Киев заявлял, что готов передать Москве россиянин в обмен на украинцев, не называя конкретных имен.

Граждане Украины Николай Карпюк и Станислав Клых осуждены в России по обвинению в убийствах российских военнослужащих в Чечне в 1994-1995 годах (на 22 года и 20 лет соответственно). Павел Гриб находится в СИЗО по делу о содействии терроризму.

Олега Сенцова и Александра Кольченко обвиняют в подготовке терактов. Они отбывают сроки в 20 и 10 лет колонии. Оба объявили голодовки с требованием выпустить украинских политзаключенных из российских тюрем, Сенцов голодает уже три недели. В российской службе исполнения наказаний заявляют, что состояние украинца стабильное, ему делают внутривенные инъекции. Сегодня в город Лабытнанги, где находится колония, прибыл адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.