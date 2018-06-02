SaveOlegSentsov. Участники всемирной акции требуют освободить Олега Сенцова

"Маловероятно, чтобы в ближайшее время было выполнено требование, которое Олег Сенцов выдвигал, начиная голодовку. И Украина, гражданином которой является режиссер, тоже располагает весьма ограниченными возможностями повлиять на Российскую Федерацию в этом вопросе. Значит, без международной помощи не обойтись". Так члены чешского ПЕН– клуба обратились к министру иностранных дел Мартину Стропницкому, призывая его напоминать России об украинских политзаключенных во время двухсторонних встреч. Это открытое письмо, под которым в числе прочих стоят подписи писателей Яхима Топола и Терезы Семотамовой, было отправлено в первый день акции #SaveOlegSentsov, которая состоялась в 25 странах, более чем в 80 городах.

К всемирной акции в поддержку украинского режиссера, ныне находящегося в заключении в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги, присоединились в нескольких городах России. Здесь, из-за введенных ограничений свободы собраний накануне чемпионата мира по футболу, необходимо было получать официальное разрешение в том числе и на проведение одиночных пикетов. В Казани согласовать акцию удалось, а вот в Москве – нет. Организатор московской акции писательница Алиса Ганиева и поддержавшие ее, вопреки запрету, все же вышли на пикет в поддержку Сенцова.

Акцию поддержали режиссеры Андрей Звягинцев, Владимир Мирзоев, художник-мультипликатор Гарри Бардин, п​исатель Виктор Шендерович, актеры Александр Филиппенко и Юлия Ауг.

Журналист Шура Буртин объявил в поддержку Сенцова голодовку. Он призвал присоединиться к нему со словами: "Каждый сам определит, на сколько его хватит, – на самом деле, это не важно".

​Накануне – 1 июня – активисты вышли с плакатами в Санкт-Петербурге. На некоторых был написан один из лозунгов всемирной акции: "На чемпионате мира по футболу в России я болею за политзаключенных".

В воззвании, к которому участники призывают присоединиться политиков разных стран, говорится не только о чемпионате. В первую очередь там содержится призыв способствовать освобождению Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. "На данный момент их почти 70 человек. Среди них – деятели искусств, журналисты, правозащитники, студенты, крымские татары", – говорится в обращении к лидерам стран мира. В тексте также есть призыв к участникам 44-го саммита стран "Большой семерки", который пройдет в Канаде летом этого года, – инициировать переговорный процесс между Россией и Украиной и выступить посредниками в нем – для того чтобы вынести на обсуждение вопрос освобождения Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России.

В тексте содержится призыв и к Украине – учредить должность спецпредставителя по правам украинцев, лишенных свободы по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму. Украинские дипломатические представители провели флешмоб в поддержку Сенцова в Европейском парламенте, к акции присоединились и некоторые сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В Украине к акции присоединились почти три десятка городов. В Варшаве, Кракове и Тель-Авиве Кремлю показали красную карточку, что в спорте означает удаление игрока с поля.

В Германии ко всемирной акции присоединились жители семи городов. В Берлине сменяющие друг друга демонстранты в черном принесли с собой часы, чтобы напомнить о продолжающейся голодовке Олега Сенцова. У каждого из них в руках была листовка с фамилией, именем и биографией других украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Акцию организовали Алина Волошинец и Екатерина Блажейчук, которые живут в Германии, но родом из Украины. 25 мая они уже приходили к посольству России в Берлине в рамках акции #SaveOlegSentsov и намерены продолжать свой протест в будущем.

Президент Петр Порошенко поблагодарил всех, кто присоединился к акции #SaveOlegSentsov. В Фейсбуке он написал, что продолжит бороться за освобождение "украинских политзаключенных и заложников, находящихся в России и оккупированном Крыму":

"Олег Сенцов решился на этот отчаянный шаг, чтобы привлечь внимание международного сообщества к политическим преследованиям в России и оккупированном Крыму. Он поставил на карту собственную жизнь и готов идти до конца. Мы не имеем права допустить его гибели", – пишут авторы воззвания, которое зачитывалось на каждой акции, организованной по всему миру в поддержку Сенцова.

Почти в каждом городе, где проходили митинги, не забывали о том, что украинский режиссер в эти часы голодает уже двадцатый день. И голодает не за свое освобождение, а за освобождение украинских граждан, осужденных по политическим мотивам и содержащихся в российских тюрьмах. В знак солидарности с ним организована голодовка по цепочке в Праге – активисты будут отказываться от пищи на один день, сменяя друг друга, до тех пор, пока Сенцов не прекратит свой протест. Сегодня в его поддержку принимать пищу отказалась активистка Наты Хацкова.