12 лет за шпионаж. В России вынесен приговор украинцу Роману Сущенко

Московский городской суд 4 июня приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судьи признали Сущенко виновным в шпионаже. Прокуратура просила для украинца 14 лет заключения. Он все обвинения отрицает.

Украинскому журналисту Роману Сущенко 49 лет. Последние полтора года он провел в российском следственном изоляторе "Лефортово" по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Его задержали 30 сентября 2016 года в Москве. Как пишет "Новая газета" со ссылкой на неназванного человека, Сущенко поймали во время передачи какого-то жесткого диска. ФСБ считает, что Роман Сущенко – сотрудник управления разведки Министерства обороны Украины. В Москве он собирал сведения о деятельности Нацгвардии и Вооруженных сил России и информацию о "предположительном вторжении России в Украину".

Подробностей об обвинениях и доказательной базе против украинца известно немного – 8 из 12 томов дела имеют гриф секретности. Именно поэтому было принято решение закрыть процесс в Московском городском суде, который начался в конце марта 2018 года.

Роман Сущенко вину отрицает. По его словам, последние шесть лет он с семьей жил во Франции, работал собственным корреспондентом государственного информационного агентства "Укринформ". Сотрудничать с этим изданием он начал еще в 2002 году. В Москву осенью 2016 года Сущенко приехал в отпуск, навестить родственников. В МИД России утверждают, что у Сущенко не было аккредитации иностранного журналиста.

В России по таким категориям дел не выносят оправдательных приговоров

Из публикаций в прессе известно, что помимо журналистского образования у Романа Сущенко есть и военная специальность. Он – выпускник военно-инженерного танкового училища. До "Укринформа" Сущенко действительно проработал некоторое время в Министерстве обороны Украины. По мнению наблюдателей за делом, этот факт его биографии мог стать причиной его уголовного дела.

Украинские власти посчитали провокацией задержание журналиста, а обвинения в шпионаже – надуманными. Накануне оглашения приговора пресс-секретарь МИД Украина Марьяна Беца подчеркнула "политическую мотивированность" дела Сущенко и назвала украинца "заложником агрессии России".

Юрист Марк Фейгин, который после лишения адвокатского статуса остался в процессе Романа Сущенко в качестве общественного защитника, на оправдание украинца не надеялся: "В России по таким категориям дел не выносят оправдательных приговоров". По его мнению, единственный вариант освобождения журналиста – это обмен, и этот вариант власти обеих стран сейчас обсуждают: "Насколько переговоры будут успешными, будет зависеть от многих факторов – от чемпионата мира, от голодовки Сенцова, от готовности и желания Москвы как можно быстрее вернуть Вышинского" – рассуждает Марк Фейгин.

Кейс Вышинского очень похож на дело Сущенко

​Кирилл Вышинский, о котором упоминает Марк Фейгин, – главный редактор агентства "РИА Новости Украина". В середине мая его арестовали по обвинению в государственной измене и проведении информационной подрывной деятельности против Украины. На суде Вышинский заявил, что отказывается от украинского гражданства и просит российского президента Владимира Путина помочь его освободить.

"Кейс Вышинского очень похож на дело Сущенко, – рассуждает Марк Фейгин. – Тот тоже журналист, тоже обвиняется в измене родине. Если Кремль думает, что его просто так отпустят, никаких оснований для этого нет. Было бы проще найти компромиссную форму и обменять Сущенко на Вышинского и закрыть эти две истории. Москва всегда дожидалась приговора тем обвиняемым, которых она на своей территории судила. Киев можно уговорить, чтобы они нашли какую-то иную процессуальную форму прекращения дела Вышинского, но только в том случае, если произойдет обмен", – заключает юрист.

4 июня вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украина готова обменять 23 осужденных россиян на украинских граждан, арестованных на территории Российской Федерации. Среди заключенных, освобождения которых добивается Украина, Геращенко назвала Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Павла Гриба. Фамилии Сущенко в этом списке не было. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу обмена заключенными. По его словам, детали обмена "будут проговаривать специалисты и представители в рамках имеющейся рабочей группы".