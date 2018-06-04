The Bell: компания "повара Путина" занялась добычей золота в Судане

Компания, связанная с так называемым "поваром Путина", занялась добычей золота в Судане. Речь идет о бизнесмене Евгении Пригожине, которого называют близким другом президента России. О том, что связанная с ним компания – "М Инвест" – приступила к разработке месторождений в Судане, сообщает The Bell. Издание ссылается на анонимные источники, которые, в частности, были на переговорах Владимира Путина и главы правительства России Дмитрия Медведева с президентом Судана Омаром аль-Баширом.

Эти переговоры прошли в ноябре 2017 года. Именно во время встречи Медведева с аль-Баширом было подписано соглашение на разведку и добычу золота в Судане. На встрече с Путиным суданский лидер, обвиняемый Международным уголовным судом в военных преступлениях, просил защиты от "агрессивных действий США".

The Bell отмечает, что вслед за геологами "М Инвеста" в Судан отправились бойцы незарегистрированной "частной военной компании Вагнера", которую также связывают с Пригожиным. Об отправке российской ЧВК в Судан, где с 1956 года продолжается гражданская война, ранее сообщали Znak.com и Русская служба Би-би-си. По данным СМИ, в настоящее время "вагнеровцы" тренируют военные подразделения суданского правительства.

В последние годы структуры Евгения Пригожина обслуживали управление делами президента и получали крупные контракты от Министерства обороны России. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США. Помимо финансирования "ЧВК Вагнера", которая продолжает воевать в Сирии на стороне войск Башара Асада, "повара Путина" связывают с так называемой "фабрикой троллей" – "Агентством интернет-исследований". В США эту организацию подозревают во вмешательстве в американские выборы.