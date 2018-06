"Мастер лжи": в Рунете читают интервью Путина австрийскому телевидению

Перед официальным визитом в Австрию Владимир Путин дал большое интервью журналисту телерадиокомпании ORF Армину Вольфу.

Там он рассказывал, что Навальный – это Саакашвили "во втором, третьем, четвёртом издании", сравнивал Евгения Пригожина с Джорджем Соросом и вообще наговорил довольно много – полный текст читайте на сайте Кремля.

Илья Симановский:

Интервью Путина в Австрии кратко: "- Почему вы боитесь произнести фамилию "Навальный"? - Почему же, я произношу: Саакашвили. Нам Саакашвили не нужны. - Господин президент, но вы сейчас сказали "Саакашвили", а не "Навальный". - Не перебивайте меня. Что вы такой нетерпеливый? Итак, Саакашвили. Народ у нас умный, ему вот эти Саакашвили, которые набирают десятые доли процента... - Позвольте, но Навальный набрал на выборах мэра 27%! - А вы знаете сколько я набрал в Москве на выборах президента?! Я набрал больше, чем он!! - Не сомневаюсь, но при чем тут это, когда мы говорим... - Больше! Больше! Больше! Кстати, мы говорим не о выборах мэра, мы говорим о выборах президента, вы заметили? - Ээээ... - То-то же! - Господин президент, вы врали про зелёных человечков в Крыму, почему мы должны верить вам в остальном? - А Украина тоже однажды врала! Десять лет назад! Как я вас срезал, а? Ха-ха-ха-ха! - Но я же спрашиваю не про Украину, а про вас... - Не перебивайте меня! Вы слишком нетерпеливы, я вот сейчас договорю... - Почему ваш повар тратит миллионы на фабрику троллей и вмешивается в выборы других стран? - Я что сторож повару своему? У него спросите зачем он вмешивается, я-то откуда знаю! "

Ну и так далее. Кто думает, что я утрировал, может почитать это посмешище на сайте Кремля и убедиться в обратном.

Роман Попков:

"А вот у вас Пригожин" - говорят Путину западные журналисты. "А вот у Америки Сорос" - отвечает Путин. Ну то есть по факту, наш ответ Соросу - это, получается, Пригожин. Судимый за разбой и мошенничество нувориш, царский лакей из Питера.

Какое государство, такой у него и Сорос.

Леонид Волков:

Вопрос: Неужели хорошо, что ваш повар, Евгений Пригожин, содержит фабрики троллей?

Ответ: В США есть такой фигурант, господин Сорос, который вмешивается в дела во всем мире.

Вопрос: Может, стоит уже признать, что Боинг MH-17 сбит из российского Бука?

Ответ: Знаете ли вы, что в начале 2000-х Украина сбила российский самолет?

Вопрос: Вы сказали про зеленых человечков в форме без опознавательных знаков, что это были крымчане, а потом сказали, что это были российские военные, как вам после этого верить?

Ответ: Почему же вы не называете аннексией самоопределение Косово после вторжения туда войск НАТО?

Вопрос: Почему вы ни разу не назвали Алексея Навального по имени и не пустили его на выборы?

Ответ: Есть такой фигурант, клоун Саакашвили. Так его ненавижу, что кушать не могу.

***

Слушайте, ну вот если абстрагироваться от личностей. Если показать этот текст человеку, который прилетел с Марса и не следил за российской политикой в течение последних 20 лет. А вот просто показать этот диалог двух людей третьему независимому наблюдателю. Желательно, психиатру. Каким будет вывод?

***

Как сказала Ангела Меркель, "he's not in touch with the reality". (Немцов сформулировал гораздо более емко ту же самую мысль, конечно).

***

Слово «фигурант» встречается в интервью аж четыре раза, вот это прямо инновация политического сленга. Для него нет людей, есть только фигуранты. Либо уже заведенных дел, либо дел будущих.

Альфред Кох:

Как Путин жалок. У него нет ответа ни на один вопрос. Только бесконечная демагогия.

Он даже не понимает удовольствия говорить правду. Всю жизнь - врет, врет, врет, выкручивается....

Андрей Мальгин:

Мастер лжи. В каждой строчке - ложь. Прекрасно он знает, кто такие пригожинские тролли и чем они занимаются. Прекрасно знает, кто сбил малазийский самолет. Прекрасно знает, что официальные лица Малайзии не заявляли, что Россия непричастна. Прекрасно знает, что Косово, в отличие от Крыма, никто не аннексировал (то есть к себе не присоединял). И так далее. Человек вообще разучился говорить правду.

Сергей Гуляев:

Пыня лжет как дышит. Под прямыми вопросами журналиста вертится как уж на сковородке.

Хотя о Саакашвили, как и о Навальном, не все думают одинаково.

Станислав Яковлев:

Что касается Алексея Анатольевича, то Владимир Владимирович ничего нового и тем более удивительного в своём австрийском интервью не сообщил.

Есть сто тысяч человек на улице - есть диалог. Нет ста тысяч человек на улице - нет диалога.

Если некий общественный деятель, позиционирующий себя, вдобавок, вовсе не «кабинетным мыслителем», а именно что «несистемным уличным политиком», сторонником жёстких и прямых массовых протестных действий, утверждает, что собрал более семисот тысяч реальных подписей, но не смог вывести на улицы даже каждого десятого, кто за него, якобы, подписался - значит, он не только слабак, но и <лжец>.

Такой деятель пусть либо играет по правилам системы, либо - зачем, почему и о чем вообще разговаривать с <лжецом>; то есть человеком, слово которого ничего не стоит?

Сто тысяч сторонников у вас, дорогие мои, уже было.

И диалог тоже был.

Сперва вы <упустили> диалог, поскольку сказать вам кроме «Путинуходи» было нечего; даже общий список политзеков между собой согласовать - непосильная оказалась задача.

А затем, абсолютно закономерно, и сто тысяч сторонников. <У-пу-сти-ли>.

«Нет, давайте все-таки ещё раз поговорим!»

С голосами в голове своей поговорите.

В России искренне восхищаются профессиональным мастерством Армина Вольфа.

Василий Гатов:

Австрийская школа журналистики показала Путину свои зубы, круто

Иван Преображенский:

Почитайте, какое интервью можно взять у Владимира Путина, если слегка подготовиться и не бояться задавать предельно жесткие вопросы. Ну и если нет риска, что тебя уволят еще во время разговора.

Журналист работает и дает собеседнику раскрыться во всей красе. Оказывается, по некоторым вопросам кроме вотэбаутизма и сказать-то нечего.

Глеб Морев:

Отличный австриец! Пескова там, видимо, чуть кондрашка не хватила. (А в целом, перешли уже за черту, и теперь уже всякий уважающий себя журналист не будет стесняться плевать Путину в рожу. Видимо, таких интервью станет меньше.)

Александр Гольц:

Слушайте, вот она реальная журналистика, от которой мы давно отвыкли. Интересно, российское ТВ показывало его целиком?

Аббас Галлямов:

Помимо немецкоязычных СМИ так же жёстко по отношению к ньюсмейкерам ведут себя СМИ скандинавские и, естественно, англо-саксонские. Последние, в принципе, могут быть ещё более жесткими. А вот журналисты из Франции, Испании или, например, Японии - более лояльные. Поймать президентов на лжи они обычно не пытаются.

Российская официозная пресса, напротив, обидчиво подсчитывала, сколько раз Вольф перебил Путина.

В Твиттере своего рода методичка тоже, кажется, есть.

Ирина Репьёва:

Возмущена наглостью австрийского журналиста. Ощущение такое, что он вызвал Вл. Путина на свой суд или допрос

Исповедь кремлебота:

Путин дал интервью австрийской телерадиокомпании. Нас направили в комменты активно сомневаться в компетентности журналиста и его профессиональных качествах. P.S. Кстати, был вопрос про фабрику троллей. Путин ответил, что российское государство к этому не имеет отношения, "это личное дело господина Пригожина".

При этом, констатируют уже более критичные комментаторы, россиянам в последнее время остается восхищаться подобными интервью со стороны.