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Лицом к событию

Владимир Владимирович сердится?

Владимир Путин во время интервью ORF. Москва 1 июня 2018. Фото ТАСС.

Кого Путин обманывает: европейцев или россиян? Что будут в кризис делать власти России? Обсуждают Константин Боровой, Владислав Иноземцев

Перед визитом в Австрию Владимир Путин подписал новый закон о "контрсанкциях" и дал интервью ведущему австрийской телерадиокомпании ORF Армину Вольфу.

В беседе президент России с немалым раздражением ответил на вопросы об аннексии Крыма, войне в Украине, о сбитом "Буком" российского производства малайзийском "Боинге", о деятельности российской власти и Алексее Навальном, чью фамилию Путин не может произнести. Правдивость ответов может оценить каждый, знакомый с фактами.

Между тем, первые шаги Путина в начале его президентского срока начали раздражать россиян. Так согласно опросу "Левада-центра" большинство (51 %) не поддержало назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, а 41% - поддерживает.

Что и как будет делать власть России, спровоцировавшая своей политикой массу проблем, обсуждают политик Константин Боровой, экономист Владислав Иноземцев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 5 июня в 19:05.

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