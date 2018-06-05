Владимир Владимирович сердится?

Перед визитом в Австрию Владимир Путин подписал новый закон о "контрсанкциях" и дал интервью ведущему австрийской телерадиокомпании ORF Армину Вольфу.

В беседе президент России с немалым раздражением ответил на вопросы об аннексии Крыма, войне в Украине, о сбитом "Буком" российского производства малайзийском "Боинге", о деятельности российской власти и Алексее Навальном, чью фамилию Путин не может произнести. Правдивость ответов может оценить каждый, знакомый с фактами.

Между тем, первые шаги Путина в начале его президентского срока начали раздражать россиян. Так согласно опросу "Левада-центра" большинство (51 %) не поддержало назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, а 41% - поддерживает.

Что и как будет делать власть России, спровоцировавшая своей политикой массу проблем, обсуждают политик Константин Боровой, экономист Владислав Иноземцев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 5 июня в 19:05.