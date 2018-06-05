Глобальный рейтинг дорог: Россия поднялась на пять пунктов, лучше не стало

Россия не попала в десятку стран с худшими дорогами в рейтинге глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index) за 2017–2018 годы. В этом году Россия заняла 24-е место с конца списка. Качество дорог в России получило оценку 2,9, где 1 –​ это самый низкий показатель качества дорог, а 7 –​ самый высокий.

В прошлогоднем отчете Россия также не была в десятке худших и занимала 18-е место с конца с индексом 2,7. Несмотря на незначительное улучшение в качестве, за год России удалось подняться вверх на пять позиций. В этом году в рейтинге представлено меньше участников: в новом списке оценены 137 стран, а в прошлом 140. В нынешнем рейтинге дороги России находятся на одном уровне с казахстанскими и на 15 позиций обгоняют украинские. Самую нижнюю строчку рейтинга занимает Мавритания.

Федеральный дорожный фонд будет получать более 600 млрд рублей в год

Согласно статистике Росстата, доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые не отвечают нормативным требованиям, составляла 58,5 на 2016 год. А доля ненормативных дорог местного значения заметно увеличилась за последние десять лет: 33,1 в 2007 году, 48,1 в 2016-м. В 2018 и 2019 годах Федеральный дорожный фонд будет получать более 600 млрд рублей в год.

– Я не чувствую эйфории по поводу этого рейтинга, – говорит руководитель общественного проекта "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль. – Критерий, по которому стоит оценивать качество дорог, – это статистика транспортных происшествий. Она очень детально показывает, что одна из главных причин ДТП в России – это качество дорог. В России есть две беды, одна из них – дорога. Мало кто знает, что в России статистика по качеству дорог улучшилась только благодаря тому, что перед чемпионатом мира по футболу начали ремонтировать федеральные трассы, по которым будут курсировать болельщики. Это положительно повлияло на статистику. Но если отъехать чуть-чуть в глубину, куда болельщик чемпионата мира по футболу не доедет, то там ситуация далека от положительной. А если учесть, что огромное количество дорог в России – это грунтовые дороги, не покрытые асфальтом, то я бы вообще не обольщался. В 2017 году два ДТП из пяти случились из-за плохого качества дорог, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад исследовательского центра при МВД. Из-за плохих дорог происходит более трети всех аварий.

По словам эксперта, хотя деньги на дороги выделяются большие, качество страдает из-за отсутствия контроля над процессом строительства.

Если на дороге колея, значит строители сэкономили на асфальте

– Когда финские дорожники приехали в Россию, они выпиливали шайбы с федеральных трасс, чтобы их проверить. Дорожники были в диком шоке. Именно они выяснили, почему на российских дорогах появляется пресловутая колея, которой там не должно быть. Если на дороге колея, значит строители сэкономили на асфальте. Асфальт разбавляют песком: объем увеличивается, экономия колоссальная, а внешне это поначалу незаметно. Компании, которые строят дороги, должны отвечать за ошибки не мизерными штрафами, которые они очень быстро отобьют, а отзывом лицензии, привлечением к уголовной ответственности. Тогда ситуация изменится, – считает Крохмаль.

Эксперт дорожной службы ОНФ "Карта убитых дорог" Дмитрий Цопов тоже с сомнением относится к результатам рейтинга. По его мнению, рейтинг не отражает реальную ситуацию из-за методологии исследования.

Рейтинг не отражает действительности, которая есть на дорогах

– Этот рейтинг составлен на основе опроса крупных руководителей бизнеса, – говорит Цопов. – Мнение граждан при этом не учитывалось, поэтому рейтинг не отражает действительности, которая есть на дорогах. Бизнесмены наверняка ездят по определенным маршрутам и, возможно, даже не сами за рулем. Вряд ли они заезжают на проселочные дороги. Поэтому я не считаю, что это исследование отражает объективную картину.

На карту убитых дорог любой может добавить участок, который он считает неудовлетворительным. Сейчас на карте уже 30,5 тысяч дорог, то есть 29 тысяч километров, которые нуждаются в ремонте. Активисты также составили рейтинг городов по качеству дорог, где нижние строчки занимают Махачкала, Орск, Нальчик, Кандалакша.

Несмотря на все существующие проблемы, оба эксперта видят положительные тенденции в сфере ремонта дорог.

Многие губернаторы использовали деньги из дорожного фонда в других сферах

– Положительная тенденция действительно есть, – говорит Крохмаль. – Я считаю, что к этому привело решение президента Российской Федерации Владимира Путина, который в прошлом году жестко сказал на прямой линии, что надо окрашивать (использовать выделенные деньги целевым образом. – РС) средства, которые выделяются на дороги. Многие губернаторы использовали деньги из дорожного фонда в других сферах. Сейчас это все окрашено и целенаправленно тратится на строительство и ремонт дорог. Поэтому и статистика улучшилась.

Дмитрий Цопов считает, что сейчас большее внимание уделяется именно тем дорогам, в которых нуждаются граждане. Например, из всех дорог, которые россияне нанесли на карту проекта, сейчас отремонтировано более 3 тысяч, то есть порядка 10%.

– Важно не просто строить дороги, но и делать это в нужных местах, – говорит Цопов. – Поэтому очень важно в этом деле учитывать мнение народа. Последнее время показатель ремонта дорог стал более качественным: если раньше могли строить только дороги к дому чиновника, то сейчас обращают внимание на те дороги, по которым ездят граждане.