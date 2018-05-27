Транспорт 2.0. Эфир в 21:05

В последнее время все больше производителей и городов экспериментирует с беспилотным транспортом. Станет ли он панацеей и избавит ли города от пробок? Как будут выглядеть города будущего с беспилотными автомобилями и летающими такси?

Гости программы - Илья Заливухин, архитектор, градостроитель, и Павел Зюзин, старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ. Эфир в 21:05.