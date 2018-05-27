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Археология. Будущее

Транспорт 2.0. Эфир в 21:05

Спасут ли города беспилотные авто?

В последнее время все больше производителей и городов экспериментирует с беспилотным транспортом. Станет ли он панацеей и избавит ли города от пробок? Как будут выглядеть города будущего с беспилотными автомобилями и летающими такси?

Гости программы - Илья Заливухин, архитектор, градостроитель, и Павел Зюзин, старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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