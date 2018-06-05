Опрос ФОМ: только 9% россиян одобряют повышение пенсионного возраста

Идею повышения пенсионного возраста одобряют только 9 процентов россиян. 82 процента высказались против. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Треть противников повышения пенсионного возраста объяснили, что вероятность дожить до пенсии в этом случае очень низка. 7 процентов указали на сложности с трудоустройством пожилых людей, а еще 6 процентов отметили, что в стране низкий уровень жизни и для многих пенсия – прибавка к зарплате.

19 процентов опрошенных считают, что власти хотят повысить пенсионный возраст, так как у государства не хватает денег, 16 процентов полагают, что государство не хочет платить пенсии, 11 процентов – что деньги нужны , чтобы закрыть дыры в бюджете, а 3 процента думают, что "чиновники хотят нажиться на простых людях".

При этом более четверти респондентов признают, что нынешние пороги выхода на пенсию занижены.

Пенсионная реформа, которая предполагает, в частности повышение возраста выхода на пенсию уже обсуждается в правительстве. Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Правительство предложило повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60–63 лет.

В октябре 2011 года повышение пенсионного возраста поддерживали лишь 6 процентов россиян.