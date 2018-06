Тимур Шаов: один день дяди Жоры

Хедлайнер семьдесят второго выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – российский кантаторе Тимур Шаов. ​Рок-критик Артемий Троицкий вновь обращает внимание на общественно-политическое в современной музыке.

Я небольшой любитель бардовской песни, никогда ею не увлекался, на фестивали на берега Волги не ездил, и вообще все эти песнопения у костерка под шашлычок как-то меня не увлекали. Я очень люблю классических советских бардов, в первую очередь Александра Галича и Владимира Высоцкого, были и другие прекрасные люди, некоторые из них выступают до сих пор. Юлий Ким, например, потрясающий, совершенно фантастический автор. Но вот барды следующих поколений на меня впечатления категорически не производили, за исключением одного, и зовут его Тимур Шаов.

Он родился в 1964 году в городе Черкесске, по образованию врач. Первый альбом Шаова, записанный вместе с группой "Гроссмейстер", в кантри-стиле, вышел в 1997 году, назывался "От Бодлера до борделя". Дальше пошло-поехало, очень много Тимур и выступает, и пластинок выпускает. Я решил сделать короткую экскурсию по его творчеству. Начнем с песни "О народной любви", которая вышла на альбоме 2000 года "Сказки нашего времени". На мой взгляд, один из лучших альбомов у Тимура, по счету, по-моему, четвертый.

"Выбери меня" – это песня с одноименного альбома 2004 года. Тогда как раз проходили вторые выборы Владимира Путина. Поскольку в России совсем недавно имел место очередной фарс с выборами, так что вы вполне можете сравнить и ситуацию, и лозунги, и вообще выборы по-русски – изменились ли они за последние полтора десятка лет, с тех пор, когда была написана песня Тимура? По-моему, нет, не изменились абсолютно, а если и изменились, то только в худшую сторону.

Тимур Шаов в начале нулевых годов поселился в Москве, до этого жил в подмосковной Дубне, где сильны бардовская песня и традиции интеллигентской тусовки. Я познакомился с Тимуром в клубе "Петрович" у Андрея Бильжо на каком-то дне рождения. С первого взгляда Тимур мне очень понравился – веселый, тощий и ироничный, да и сочинениями своими порадовал, и радует до сих пор. "Один день дяди Жоры" – так называется один из последних альбомов Тимура Шаова (последний по времени записи, "При чем тут Фрейд?" вышел совсем недавно, но он мне понравился чуть меньше), шикарный альбом. С него я отобрал две песни. Для начала – сам "Один день дяди Жоры". Естественно, напрашивается аналогия с "Одним днем Ивана Денисовича". Действительно, трудно сказать, многим ли один "Один день" отличается от другого "Одного дня".

Еще одна песня Тимура Шаова называется "Непонятый Пьеро". Совсем недавно я слышал ее в концертном исполнении; Тимур выступал на 25-летии "Новой газеты" в Москве в зале "Арбат-холл". Пели там, кстати, и Юлий Ким, и Юрий Шевчук, и Алексей Кортнев – в общем много было прекрасных, умных и иногда смешных песен. Спел Тимур Шаов песню "Непонятый Пьеро" по мотивам творчества Александра Вертинского. Как нетрудно догадаться, песня посвящена Владимиру Владимировичу Путину, который предстает в довольно неожиданном ракурсе.

​Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 72):

1. Laibach (Slovenia). Die Unschuld II, LP Also sprach Zarathistra

2. Arc Iris (USA). Pretending, LP Moon Saloon

3. Sex Swing (UK/USA). Karnak, LP Sex Swing

4. Ital Tek (UK). Memory Shard, LP Hollowed

5. Тимур Шаов (Россия). О народной любви, LP Сказки нашего времени

6. Тимур Шаов (Россия). Выбери меня! LP Выбери меня!

7. Тимур Шаов (Россия). Один день дяди Жоры, LP Один день дяди Жоры

8. Тимур Шаов (Россия). Непонятый Пьеро, LP Один день дяди Жоры

9. Winter Family (Israel/France). Jesus, LP South from Here

10. Walter TV (Canada). Cattle, LP Capre Diem

11. Lightning in a Twilight Hour (UK). The Pattern Room, LP Fragments of a former Moon

12. Junk Machine (Norway). Starchild, LP Inner Child Labour

13. Bollywood Brass Band ft. Jyotsna Srikanth (UK/India). Aa aute amalapuram, LP Carnatic Connection