"Нафтогаз" заявил об аресте активов "Газпрома" в Нидерландах

Суд в Нидерландах арестовал доли в голландских дочерних компаниях "Газпрома" по иску "Нафтогаза Украины". Об этом сообщается на сайте украинской компании. Арест наложен для исполнения февральского решения Стокгольмского арбитража о взыскании с российской компании более двух с половиной миллиардов долларов компенсации за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

В Амстердаме находится головной офис Gazprom International. Эта структура участвует в работе международных проектов "Газпрома" по всему миру. Ходатайства об аресте в Нидерландах активов российского газового концерна были поданы "Нафтогазом" в конце мая. Голландский суд удовлетворил эти требования, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Нидерландах отказались сотрудничать с судебными исполнителями. "Однако все это никак не повлияет на арест", – отметили в украинской компании.

Ранее решение об аресте активов "Газпрома" принял суд в Швейцарии.

Президент Украины Петр Порошенко написал в фейсбуке в минувшую среду, что в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах на этой неделе "начато обременение" акций операторов "Северного потока", "Северного потока – 2" и других компаний, связанных с "Газпромом".

В конце мая "Газпром" подал в апелляционный суд в Швеции заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража относительно спора российской компании с украинским "Нафтогазом". Российская корпорация утверждает, что значительная часть решения была "написана не арбитрами, а иным лицом".