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Человек имеет право

Голодовка как спасение. Мусорные войны. Футбол и закрытое небо. Эфир в 21:05

Митинг против мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске

Один за всех. Почему голодает в колонии украинский режиссер Олег Сенцов и может ли голодовка повлиять на решения властей?

«Помойные войны». Жители Подмосковья ложатся под колеса мусоровозов, протестуя против открытия новых свалок.

Закрытое небо. В России из-за футбола ограничили полеты малой авиации. Кому нужны такие меры безопасности?

Крыша съехала. В Саратове обрушился дом, но чиновники хотят заселить жильцов обратно.

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