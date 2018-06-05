Слуцкий поможет руководству России защититься от оскорблений в СМИ

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах, станет консультантом по вопросам оскорблений в СМИ высших должностных лиц страны. Об этом сообщает Znak.com.

На оскорбления, особенно на "Эхе Москвы", пожаловался сегодня Владимир Жириновский. "Это то, чего не делает ни один человек на земле, даже (известный антироссийской позицией сенатор США Джон) Маккейн выступает менее резко», — сказал Жириновский, которого цитирует ТАСС. Лидер ЛДПР считает, что радиостанцию надо проверить и "потребовать убрать оскорбительный и клеветнический характер отдельных выступлений большинства журналистов".

Жириновского поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин и поручил комитету по международным делам проанализировать законодательство Совета Европы в этой сфере. Через неделю он попросил выступить по этому вопросу Слуцкого. Володин не исключил возможность создания подобных законов в России.

Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект об уголовной ответственности за неоднократный отказ СМИ опровергать или распространять ложные сведения по решению суда.

В феврале телеканал "Дождь" сообщил о непристойном поведении депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле. О домогательствах со стороны парламентария заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и журналистка "Би-би-си" Фарида Рустамова. Слуцкийвсе обвинения отвергает. 21 марта комиссия Государственной думы России сообщила, что не нашла "нарушения поведенческих норм" в действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы. После этого несколько российских СМИ отказались освещать деятельность Госдумы.

Представители нескольких общественных организаций направили в нижнюю палату российского парламента письмо с требованием ввести наказание за сексуальные домогательства депутатов Госдумы.