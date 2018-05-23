НКО требуют от Госдумы ввести наказание за домогательства депутатов

Представители нескольких общественных организаций направили в нижнюю палату российского парламента письмо с требованием ввести наказание за сексуальные домогательства депутатов Госдумы. Текст обращения опубликовало российское представительство Трансперенси Интернешнл.

В заявлении подчеркивается, что "у российского общества до сих пор нет правового механизма привлечения людей, занимающих высокие посты, хоть к какой-нибудь ответственности за непристойное поведение и скандальные высказывания".

Авторы обращения требуют разработать кодекс поведения для депутатов, за нарушение которого их можно будет наказывать вплоть до прекращения полномочий.

В феврале телеканал "Дождь" сообщил о непристойном поведении депутата ЛДПР Леонида Слуцкого со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле. О домогательствах со стороны парламентария заявили продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.​

Журналистка Би-би-си Фарида Рустамова также открыто обвинила Слуцкого в домогательствах. Сам он все обвинения отвергает. 21 марта комиссия Государственной думы России сообщила, что не нашла "нарушения поведенческих норм" в действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы. После этого несколько российских СМИ отказались освещать деятельность Госдумы.