Пятерых фигурантов дела "Нового величия" оставили под арестом

Суд в Москве оставил без изменений приговор об аресте пятерым фигурантам дела движения "Новое величие". Обвиняемые присутствовали на процессе по видеосвязи из следственного изолятора. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

В середине марта в Москве были арестованы участники ранее неизвестного движения "Новое величие". Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Обвиняемые, в свою очередь, заявили о применении к ним пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов с целью выбить признательные показания.

В медицинской карте одного из обвиняемых Руслана Костыленкова, которого следствие считает лидером организации, члены общественной наблюдательной комиссии обнаружили зафиксированные врачами гематомы и множественные ушибы. В это время Костыленков уже находился в СИЗО №3 "Красная пресня".

Всего по делу "Нового величия" проходят десять человек: шестеро из них, включая 18-летнюю Анну Павликову, находятся в СИЗО, ещё четверо – под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, все обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. По данным защиты, один из них рассказал, что был внедрен в группу по заданию ФСБ. Он же написал устав организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.