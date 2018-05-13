Сотрудники ОНК посетили Анну Павликову в больнице СИЗО

Сотрудники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Анастасия Гарина и Евгений Еникеев посетили в больнице СИЗО обвиняемую по делу группы "Новое величие" Анну Павликову. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на разговор с Еникеевым.

Павликова была переведена 11 мая из женского СИЗО-6 в больницу при СИЗО "Матросская тишина". Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы продлил ей арест до сентября. Заседание суда проводилось без самой обвиняемой, ей не позволили присутствовать на суде даже по видеосвязи. На заседании судья прочла страницы дела и ушла выносить решение, не выслушав мнения сторон.

В деле "Нового величия" — организации, созданной, судя по материалам дела, внедренными сотрудниками, — десять обвиняемых. Шестеро из них находятся в СИЗО, четверо под домашним арестом.

Все десять человек обвиняются в организации деятельности экстремистского сообщества. Обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые арестованы не были. Один из них рассказывал, что был внедрен в группу по заданию. Протоколы допросов этих людей изъяты из материалов дела. Один из троих написал устав организации, собирал деньги, арендовал помещения для встреч. Никто из троих не был арестован.

Анне Павликовой, которой на момент задержания было 17 лет, правоохранители угрожали насилием.