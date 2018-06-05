В Красноярске сотрудника штаба Навального задержала полиция

В Красноярске полицейские задержали Даниила Маркелова, сотрудника регионального штаба оппозиционера Алексея Навального. По информации активистов его избили. Причина задержания не сообщается.

"Сотрудника штаба Маркелова Даниила задержали и везут в отделение полиции №7. Нам удалось узнать, что его снова избили, и Даня не выходит на связь", – говорится в сообщении штаба в Твиттере.

​Вечером 17 мая В Красноярске во время одиночных пикетов сторонников оппозиции неизвестные напали на гражданского активиста Илью Даниленко. Акцию протеста он проводил в поддержку арестованных за проведение несогласованного митинга и шествия 5 мая волонтеров штаба Навального. Он вышел на площадь к администрации города с плакатом "Вышел на митинг – сел на 10 суток".

​На акции 5 мая, прошедшей под лозунгом "Он нам не царь" ОМОН в Красноярске задержал десятки людей. 8 мая вышли на свободу задержанные за организацию несогласованного митинга сотрудники штаба Навального. Марию Маковозову и Яну Герасимову суд приговорил к трем суткам административного ареста.