В Москве активистов задержали за попытку поздравить Навального

В Москве задержали двоих активистов, которые хотели поздравить с днем рождения находящегося под арестом оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", Виктора Когана и Бориса Казадаева, которые принесли к спецприемнику плакат с поздравлениями, увезли в отделение.

Навального арестовали на 30 суток в середине мая. Оппозиционера обвинили в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий и неподчинении полиции на акции "Он нам не царь" 5 мая.

Под арест также поместили пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, координатора штаба волонтеров Николая Ляскина и ведущего "Навальный LIVE" Руслана Шеведдинова. Их обвинили в причастности к организации несогласованного митинга.