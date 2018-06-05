Новым премьер-министром Иордании стал экономист Омар Раззаз

Король Иордании Абдалла II направил послание новому премьер-министру Омару Раззазу, призвав его кабинет пересмотреть систему налогообложения, которая стала причиной массовых уличных акций протеста. Об этом сообщило во вторник государственное информационное агентство Петра.

Во вторник Абдалла II поручил бывшему экономисту Всемирного банка Омару Раззазу сформировать новое правительство и призвал провести переговоры по выработке нового закона о подоходном налоге, который вызвал крупнейшие протесты за многие годы. Омар Раззаз - учился в Гарвардском университете в США и был министром образования в правительстве, отправленном в отставку.



Рост цен и реформа налогообложения привели к тому, что на улица Аммана и других городов Иордании за последнее время вышли десятки тысяч людей. Король заявил, что новый кабинет должен рассмотреть налоговую систему страны и немедленно начать диалог по проекту закона о подоходном налоге, против которого решительно выступают демонстранты. Он сказал, что в переговорах должны участвовать политические партии, профсоюзы и группы гражданского общества. Абдалла II, который известен как популярный монарх, объединяющий всю страну, сказал, что рост цен возлагает бремя на иорданцев и назвал региональную нестабильность препятствием в развитии экономики Иордании.

Источники в иорданских правящих кругах утверждают, что Раззаз был противником реформ, которые наносят ущерб бедным. Его назначение, тем не менее, подает иностранным донорам сообщение о том, что Иордания будет проводить реформы, хотя и постепенно.