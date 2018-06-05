Сенцов призвал "Большую семерку" помочь украинским политзаключённым

Украинский режиссёр Олег Сенцов, отбывающий срок в российской колонии, написал письмо лидерам стран "Большой семерки". Фотокопию письма публикует на своём сайте украинский телеканал "Громадское".

В письме Сенцов благодарит страны Запада за то, что они поддерживают Украину в гибридной войне. А также просит их обратить внимание на других украинских политзаключенных, которые находятся в России, и не сосредотачиваться только на его судьбе.

14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключённых. Согласно данным правозащитников в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца. Четверо из них держат голодовку - это сам Олег Сенцов, а также Александр Кольченко, Александр Шумков и Владимир Балух. Адвокат Дмитрий Динзе рассказал сегодня Радио Свобода, что у Сенцова могут отказать почки.



Украинский режиссёр осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.