Facebook разорвет договор с Huawei о доступе к данным пользователей

Социальная сеть Facebook до конца недели разорвет подписанное в 2010 году соглашение с китайской компанией Huawei о предоставлении доступа к персональным данным пользователей. Об этом сообщает The New York.

Ранее американские власти назвали Huawei потенциальной угрозой для пользователей в США из-за сотрудничества компании с китайскими властями.

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На днях The New York Times писала, что за последние 10 лет Facebook заключила соглашения, по меньшей мере, с 60 компаниям-производителями телефонов, в том числе с Apple, Samsung, Amazon, BlackBerry и Microsoft, благодаря которым они получали доступ к персональным данным пользователей социальной сети без их осведомленного согласия. Представители Facebook уверяют, что все соглашения с производителями телефонов соответствуют правилам компании, а также требованиям властей США. Кроме того, за все время действия договоренностей не было ни одного случая злоупотреблений полученными данными, отмечают в компании.

В начале марта выяснилось, что британская компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей Facebook, чтобы использовать их в политической рекламе в разных странах. По последним данным, компания могла получить доступ к информации 87 миллионов пользователей соцсети. Из-за утечки данных в Cambridge Analytica основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг был вынужден давать показания в Конгрессе США, а также в Европарламенте.