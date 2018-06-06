Гринпис России вновь призвал X5 group отказаться от пакетов из пластика

Активисты Гринпис России повесили 18-метровый баннер на высотное здание напротив Центра международной торговли в Москве, где проходит Неделя российского ретейла. Об этом пишет "Новая газета". "X5, порви с пакетом!" – призывают экологи крупнейшую в России компанию розничной X5 group. Она управляет магазинами таких торговых сетей, как "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".

Ранее компания получила антипремию Гринпис России за наибольший вклад в загрязнение территории страны пластиковыми пакетами.Тогда экологи наградили компанию огромным пакетом с пакетами.

В ноябре Гринпис России запустил кампанию "Пакет? – Спасибо, нет!" и призвал супермаркеты отказаться от одноразовых пластиковых пакетов, заменив их многоразовыми альтернативами. От раздачи бесплатных пластиковых пакетов уже отказались "Ашан", "Азбука вкуса" и "Вкусвилл".

В обращении экологов, которое поддержали более 90 тысяч россиян, говорится, что каждый год в мире потребляется 500 миллиардов пакетов. Их накопилось столько, что можно обернуть земной шар по экватору 4200 раз! Экологи отмечают, что пластиковые пакеты, которые практически не разлагаются, приводят к загрязнению почвы и воды, формируют целые острова в океане. В ряде стран Африки введен запрет на использование полиэтиленовых пакетов.