Россия запретила въезд ряду эстонских политических деятелей

Российское Министерство иностранных дел закрыло въезд неким "русофобски настроенным политическим и общественным деятелям Эстонии". В ведомстве это назвали ответом на недружественный акт со стороны прибалтийской страны.

В марте Эстония запретила въезд 49 россиянам из местного "списка Магнитского". Глава эстонского МИД Свен Миксер тогда заявил о необходимости привлечь внимание к "растущим нарушениям международного права в России".

Поправки в законодательство Эстонии, позволяющие принимать такие меры, действуют с 2016 года.

В феврале въезд 49 россиянам из списка Магнитского запретила Латвия. В МИД России сегодня заявили о зеркальном ответе.

Впервые "список Магнитского" был введен в США. В 2012 году в него попали российские должностные лица, предположительно причастные к смерти юриста британского инвестиционного фонда Сергея Магнитского в московском СИЗО. Людям из "списка Магнитского" запрещен въезд в США.