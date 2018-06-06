В Белоруссии хотят ввести уголовную ответственность за фейки

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк во время награждения работников СМИ за лучшее освещение деятельности органов прокуратуры заявил, что не исключает введение в стране уголовной ответственности за фейковые новости. Соответствующие поправки в законодательство разрабатывают белорусские парламентарии.

"Ложный контент будоражит общественное мнение, из-за этого бывают большие последствия", – сказал Конюк. Он напомнил, что в Белоруссии предусмотрена уголовная и административная ответственность за клевету, однако, по мнению прокурора, этого недостаточно.

Сейчас белорусский парламент рассматривает поправки в закон "О СМИ", которые предполагают обязательную идентификацию пользователей сайтов, в том числе для комментариев на форумах, а также допускают внесудебную блокировку соцсетей. В апреле они были одобрены в первом чтении.