Госдепартамент США вступился за посла в ФРГ, поддержавшего консерваторов

Госдепартамент США вступился за нового американского посла в Германии Ричарда Гренелла, который пообещал содействие европейским консерваторам в их стремлении свергнуть политический истеблишмент в Европе, передает Reuters. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства заявила, что дипломатические посланники Вашингтона "вправе высказывать свое мнение".

"Разве мы, американцы, не имеем права на свободу слова?" – подчеркнула представитель Госдепартамента Хизер Нойерт в ответ на вопросы о комментариях, которые Гренелл сделал на минувших выходных в беседе с ультраправым изданием Breitbart. Тогда Гренелл обещал "усилить консерваторов по всей Европе". Комментируя успех правых партий в целом ряде стран – Германии, Италии, Венгрии и Австрии, – он обратил внимание на их "растущую общественную поддержку", связанную, по его мнению, с тем, что "политика левых провалилась".

Отвечая на вопрос о том, одобряет ли Госдепартамент США готовность американских послов выступать за конкретные политические партии за границей, Нойерт сказала, что "послы имеют право высказать свое мнение". В то же время она указала, что сам Гренелл в своем твиттере отрицал поддержку каких-либо политических кандидатов и партий.

Как сообщалось ранее, комментарии назначенца Трампа вызвали критику со стороны немецких политиков. Министерство иностранных дел Германии попросило правительство США объяснить слова посла, в то время как немецкие политики обвинили его в нарушении дипломатического протокола.